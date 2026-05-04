Mercado inmobiliario bursátil mexicano crece con Amefibra en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La

(Amefibra) informó que 2025 fue el segundo mejor año en la historia de estos instrumentos con un

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, por lo que el mercado inmobiliario bursátil ha entrado en una fase de ejecución acelerada.De acuerdo con la asociación, la recientede, la primera Fibra de vivienda institucional, y la oferta subsecuente deson señales de un apetito renovado por parte de los inversionistas.Este dinamismo precede a lo que se perfila como unade colocaciones en el mercado mexicano, donde se espera la llegada de vehículos especializados en"Esta confianza se sustenta en resultados tangibles: en los últimos cinco años, las Fibras han entregado un rendimiento acumulado de 114%, superando el 84% del IPC y el 100% del S&P 500."El sector ya representa casi elnacional y estamos listos para la siguiente, donde vehículos privados de alta escala darán el salto al mercado público", dijo, presidente de la Amefibra.Avalos Carpinteyro agregó que la madurez del sector se refleja en unadedestinada a la construcción de nuevosen los últimos dos años.Actualmente, existen más de 100en proceso de construcción, unapara absorber la demanda de empresas globales.Este impulso es liderado por el, que cuenta con más devinculados directamente alLatambién radica en su capacidad para proteger el patrimonio contra laAl cierre de 2025, las rentas crecieron un promedio de 8% anual, superando el índice inflacionario y garantizando una distribución de valor constante.Además, la diversificación ha sido clave: con un portafolio de, el sector reportóde 14.7% en el segmento de oficinas y de 13.6% en hotelero, señales de unaintegral.El enfoque para else centrará en lay la adopción de, con más deactualmente, elementos que aseguran la competitividad del sector en México y en laglobal de largo plazo.