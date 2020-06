Mexicanos destinan 2,500 pesos a compras en línea durante pandemia

Durante el inicio del confinamiento, los mexicanos destinaron alrededor de 2 mil 472 pesos en compras en línea, reveló una encuesta.

El estudio realizado durante marzo de este año por ClearSale encontró que 45% de los consumidores en línea realizan compras semanal o quincenalmente y 53% considera que este hábito aumentó en los últimos seis meses.

En un comunicado, la empresa explica que los mexicanos son cuidadosos al momento de comprar por internet pues 94% tiene en cuenta la seguridad al comprar en línea y 92% verifica la legitimidad del sitio en donde compra.

Respecto a la percepción del fraude en línea, sólo 30% se sienten protegidos del fraude en línea por el gobierno, 37% considera que sus datos personales están protegidos para la autoridad y 37% considera que es responsabilidad de los sitios comerciales prevenir el fraude en línea.

"El 74% de los encuestados no volvería a un sitio en donde haya sufrido un fraude en línea", destaca la encuesta.

El consumidor mexicano dijo que la protección contra el fraude en línea debe ser responsabilidad del comerciante y las instituciones financiera que le ofrecen servicios de pago y no percibe un papel importante del gobierno en estas operaciones, indicó Rafael Laurenco, vicepresidente ejecutivo y socio de Clearsale.

"El 57% no verían afectada su experiencia de compra si el sitio toma medidas de seguridad adicionales y un contundente 87% daría su preferencia a quienes le garanticen protección contra el fraude".