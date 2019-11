Mexicanos hacen colchón de ahorro, pero no para emergencias

Sólo tres de cada 10 mexicanos que ahorran lo hacen para cubrir alguna emergencia que pueda presentarse, reveló una encuesta realizada por el portal Yotepresto.com.

Los imprevistos pueden generar gastos mayores, y sin un ahorro son difíciles de cubrir. Sin embargo, aunque nueve de cada 10 personas aseguraron que cuentan con una reserva, son pocas las que ahorran para prevenir emergencias.

En tanto, los mexicanos rompen el cochinito para solventar desembolsos fuertes como la vida durante el retiro, hacerse de una vivienda, estudiar o dar educación a los hijos y comprar un automóvil, mientras que tres de cada 10 afirmaron que no saben a qué destinar sus ahorros, de acuerdo con el sondeo.

Aunque es verdad que se detectó que la gran mayoría de mexicanos ahorra, deben ser más conscientes de la importancia que tiene poder cubrir emergencias. La recomendación es que siempre se tenga un fondo para percances de, por lo menos, tres meses de sueldo para evitar deudas, señaló Luis Rubén Chávez, directivo de la plataforma.

Es tal la importancia de guardar capital para atender emergencias, que el año pasado 18.4% de mexicanos que hacen el colchón se vieron forzados a utilizar sus ahorros para esto.

El resto de ahorradores destinó sus fondos para tomar unas vacaciones, comprar algo que necesitaban, invertir en sus negocios, su educación, y el resto para varios conceptos, entre ellos pagar deudas.

Cuatro de cada 10 personas que no tienen el hábito de ahorrar mencionaron que los ingresos que perciben no son suficientes para guardarlos en la alcancía, y el resto refirió que prefieren pagar las deudas o que nunca se han hecho el hábito.

La mayor parte de ellos piensa que ante una situación que los ponga entre la espada y la pared que supere sus percepciones laborales, deben recurrir a un préstamo o acudir con familiares y amigos. En un menor porcentaje, este grupo refiere que puede utilizar una tarjeta de crédito, pedir un anticipo de su sueldo, o empeñar y vender bienes que alcancen a cubrir el gasto.

Pedir un préstamo no es la mejor idea, pues seguramente la tasa es muy alta y lo único que esto genera es un incremento exponencial de la deuda, dijo Chávez.

Ahorrar es un hábito que se puede fomentar sin importar los ingresos, ya que basta con un mínimo para poner debajo del colchón que poco a poco se incrementa. Lo único que se necesita es mucha disciplina para lograrlo y así evitar problemas futuros, subrayó.