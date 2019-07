México evitó la recesión técnica, pero economía es débil: JP Morgan

El banco de inversión JP Morgan dijo que "después de todo" la economía mexicana evitó caer en recesión técnica pero aún se mantiene débil, después de darse a conocer el dato de crecimiento de 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre del año.

"Esto es ciertamente ligeramente positivo, pero no debería desviar la atención de un hecho claro: la economía durante algunos trimestres ha sido extremadamente débil", dijo la firma.

Apenas la semana pasada, la firma había anticipado que era inevitable que México cayera en recesión técnica, al esperar una caída consecutiva de dos trimestres de la actividad económica.

JP Morgan añadió que los servicios impulsaron la actividad general, creciendo casi 1% en cifras anualizadas al último trimestre, lo cual es consistente con su visión central de que el gasto de los consumidores debe continuar manteniendo los servicios, particularmente aquellos vinculados a la demanda interna.

"Seguimos viendo el consumo y servicios como el único punto saludable en la economía", añadió.

JP Morgan resaltó que lo sorprendente del informe de este martes sobre el dato del PIB fue que la actividad industrial se mantuvo estable en el segundo trimestre, que está fuera de la tendencia en los datos mensuales, que a partir de mayo apuntaba a una contracción superior al 2.5% en el segundo trimestre del año.

"La pregunta es qué hacer con todos los datos, y creemos que la respuesta es sencilla: la economía es bastante débil, en gran parte frenado por la caída de la inversión. Para poner esto en perspectiva, la economía podría no haberse contraído por dos trimestres seguidos, pero no ha crecido desde el tercer trimestre de 2018", dijo.