México no debería pagar deuda con activos del FMI como Colombia: Banxico

El esquema que utilizó Colombia para usar los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar deuda, no necesariamente tendría que ser replicado por nuestro país, dijo el Banco de México (Banxico).

En todo caso, dijo, es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la que le corresponde informar la forma en que accederá a dichos activos por 12 mil 200 millones de dólares.

Ante esto, explicó que Banco de México sólo es el agente financiero del gobierno federal. "No entraría en más detalles de otras operaciones en otros ámbitos legales como el colombiano que no es el nuestro y que tienen claras diferencias respecto al caso mexicano", puntualizó el gobernador central, Alejandro Díaz de León.

Durante la presentación del Informe Trimestral de la Inflación, dijo que el diálogo entre Banxico y la SHCP es muy amplio y muy constructivo, como siempre lo ha sido.

"En cuanto a lo que tiene que ver al tema de los DEG y pláticas, destacaría que por Ley el Banco de México es agente financiero del gobierno federal, le corresponde (hablar) a la SHCP y dar a conocer y no al Banco de México", matizó.

Hizo ver que sobre ese tema de los DEG hay múltiples consideraciones, pláticas y diálogo, pero no hablará nada al respecto. "Claramente no nos corresponde a nosotros comentarlo", manifestó.

Explicó que Banxico ha puesto sobre la mesa varios elementos sobre los DEG y la asignación del FMI, así como su impacto.

Al respecto refirió que la Ley de Banxico establece los fundamentos legales de uso y una de las operaciones permitidas es que el gobierno federal, a través de operaciones cambiarias con Banxico, pueda contar con moneda extranjera para cumplir con sus obligaciones en divisas.

El viernes pasado el titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, dijo a diputados y senadores del grupo parlamentario de Morena que se está evaluando pagar deuda y reducir el costo financiero con los recursos de los derechos especiales del Fondo Monetario, propuesta que consideró viable, para lo cual Banxico tendría que emitir Bonos de Regulación Monetaria.