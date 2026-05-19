México perdió 17 mil mdd en inversiones por incertidumbre en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Los cambios en la política económica que se registraron en 2025 generaron mayor incertidumbre que la pandemia y que algunas crisis económicas, lo que impactó mayormente a Canadá y a México, países que perdieron inversiones, dijo la

(ICC).

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En el"El costo de la política de incertidumbre en la inversión" se explica que en todo el mundo se perdieron o postergaron proyectos por un monto de, ello porque en el 2025 se observó unaen décadas.De ese total,o vio que se postergaron proyectos porde dólares, lo que es comparable con el, mientras que para Canadá fueron 14 mil 400 millones de dólares."En comparación con otros países,experimentaronmás frecuentes y pronunciadas sobre losdurante principios de 2025, con anuncios repetidos de, retrasos y exenciones antes de losmás amplios del".Para ellase mantiene "" de incrementarse la incertidumbre.La economista en jefe de ICC Global,, dijo que en elestablecieron unpara este año en curso y otro optimista.Si se intensifica la incertidumbre para una muestra de 10 países, la inversión podría caer 2.7%, lo que significaría que se postergarán o cancelarán inversiones porde dólares, el doble del 2025, decon "el peor de los escenarios, pero que se vuelve cada vez más posible".México, el más afectadoPara México eso significaría que perdería el equivalente dede dólares, pero si el escenario mejora, habría una ganancia dede dólares. Lo que muestra que "México va a ser el país que igual será más afectado o golpeado".En, Laloum dijo que encontraron que la incertidumbre alcanzó niveles récord en 2025, durante el llamadode Estados Unidos, en abril de 2025 y "justo esa incertidumbre era mayor a la crisis financiera 2009, a la crisis financiera en Europa y a la crisis de la pandemia"."La incertidumbre en política económica aumentó bruscamente en 2025 hasta casi 3.5 veces su media histórica, el nivel más alto registrado", con casi 240% del índice de incertidumbre de política económica global."Este aumento fue abrupto en lugar de gradual, concentrado en la primera mitad de 2025 e impulsado principalmente por una política comercial volátil, culminando en el', anunciado en abril de 2025", aseguró ICC.Laloum expuso que a las empresas les preocupa la incertidumbre, los cambios en losde importaciones o exportaciones, la renegociación de tratados comerciales, fluctuaciones monetarias, cambios regulatorios, medidas de represalia de los otros países, principalmente.Comentó que la incertidumbre tiene un costo considerable para todos los países porque ninguna economía está libre de un impacto, aunque hay algunos con mayor sensibilidad como, a lo que se suma elDurante la conferencia, la directora general de México ¿Cómo vamos?,, dijo que losy políticos generan incertidumbre, lo que impacta la inversión y, y, por lo tanto, se afecta el crecimiento y la integración regional.Para el caso de los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (), "necesitamos unde que sí va a haber un, de que hay revisiones anuales, una vez que tengamos una intención firme de un tratado".