México promueve una renovada actividad minera

En el territorio de San Agustín Tetlama, poblado indígena de Temixco, hay pobreza, analfabetismo, falta de trabajo, pero también hay oro y plata, y desde hace unos 10 años la empresa canadiense Alamos Gold impulsa el proyecto minero Esperanza.

A través de su subsidiaria Esperanza Silver de México, adquirió las concesiones y reforzó su convenio de ocupación temporal de las parcelas, con los comuneros de San Agustín Tetlama, en el municipio morelense de Temixco.

La presencia de Esperanza Silver de México y la expectativa sobre el inicio de sus trabajos para explotar la mina, avivó en la iniciativa privada la confianza de reactivar la economía en Morelos y sobre todo amortiguar el impacto negativo que provocará el cierre de la planta 1 de Nissan, con más de 500 desempleados, en los últimos días de enero.

Para el presidente del Comisariado de Bienes Comunales en Tetlama, Leobardo Espíndola Miranda, la mina representa la ilusión de mejorar las condiciones de vida de poco más de 2 mil habitantes y de sus alrededores. "Queremos un empleo y algo mejor que ofrecer a nuestras familias", dice el jefe comunal.

El plan minero es apoyado por cúpulas empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos (ADIEM), cuyos dirigentes Antonio Sánchez, Iván Elizondo y Javier Porras, respectivamente, coinciden: toda inversión que cumpla con la ley debe ser bienvenida, para poder superar el enorme rezago en infraestructura y desarrollo que afronta Morelos.

"Urge fortalecer el mercado interno, generar empleos bien pagados y dar certidumbre para la inversión", afirma el vicepresidente de la ADIEM, Luis Enrique Rodríguez.

La minera, dice Ricardo Sierra Oteiza, vocero de Esperanza Silver de México, cumple los requerimientos federales, pero busca de forma prioritaria la "licencia social" y por eso cada trámite se hace acompañado de representación comunal.

"En esta lógica de construcción del proyecto técnico nos hemos alineados a los objetivos del desarrollo sustentable de la ONU con un proyecto claro en materia social, económica, cultural porque estamos muy cerca de la zona arqueológica de Xochicalco; y transparente en materia ambiental porque los temas sustantivos de agua, aire, suelo, biodiversidad, contaminación, dinámica económica y dinámica ecosistémica han sido considerados", explica Sierra Oteiza.

El vocero del proyecto, con más de 30 años de experiencia en materia ambiental y conoce la problemática medioambiental de Morelos, precisó que el trabajo de Esperanza Silver para los próximos meses será realizar el manifiesto de impacto ambiental y los estudios de riesgo ambiental y de la promoción del cambio de uso de suelo.

Esos estudios serán entregados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para solicitar su autorización, y hasta entonces se podría hablar de una explotación, mientras tanto sigue la exploración, dice Sierra Oteiza.

Al trascender el avance de los trabajos de Esperanza Silver surgieron voces de oposición al plan minero con manifestaciones de grupos sociales, en su mayoría ajenos a la comunidad, y personas con intereses netamente políticos, afirmaron por separado el jefe de Bienes Comunales y Carlos Caltenco, secretario del Ayuntamiento de Temixco.

El líder de los comuneros de San Agustín Tetlama, Leobardo Espíndola, pidió respeto a la libre autodeterminación de los pueblos: la comunidad apoya y necesita el proyecto minero en nuestras tierras.

---EL PLAN

El proyecto de Esperanza Silver, una vez que logren los permisos de explotación, considera invertir 500 millones de dólares en los próximos 10 años y generar casi 8 mil empleos entre directos e directos. De los 10 años del desarrollo, dos serán para la construcción, seis para la operación y dos años para el cierre.

El área de trabajo se acotará sobre mil 66 hectáreas de terrenos de la comunidad, con producción de oro y plata, indica la ficha técnica.

Los antecedentes de la mina datan de 2002 cuando la empresa Esperanza Resource obtuvo la concesión para explorar los suelos, y en 2013 la empresa canadiense Alamos Gold Inc. compró el proyecto minero y el área concesionada.

El último obstáculo fue que la concesión también alcanzaba la zona arqueológica de Xochicalco, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Leobardo Espíndola, presidente de Bienes Comunales de Tetlama, recuerda que en diciembre de 2017 las concesiones fueron modificadas para sacar la superficie correspondiente a la zona arqueológica, y el área concesionada pasó de 15 mil hectáreas a 14 mil 337 hectáreas.

Frente al fracaso de los permisos de explotación, Alamos Gold Inc. constituyó la subsidiaria Esperanza Silver de México, y desde entonces realiza estudios para fortalecer la solicitud que haga de la manifestación de impacto ambiental (MIA), explica Sierra Oteiza.

El vocero minero abunda en que la empresa Esperanza Silver tiene un sistema de gestión del riesgo para garantizar el manejo adecuado de todo tipo de sustancias químicas, y la empresa obedece a un código internacional por el uso del cianuro.

En el tema del agua, afirmó que la empresa obtuvo un título de concesión de agua y bajo un estudio supervisado por la Asociación Geohidrológica Mexicana, la minera aprovechará menos de un punto porcentual de la disponibilidad del acuífero de Cuernavaca para el proyecto.

En este sentido, Esperanza Silver de México, es depositaria de la experiencia social con la que cuenta Alamos Gold en la mina Mulatos de Sonora que, como resultado de su alto compromiso social, ha recibido por 13 años consecutivos el reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía.

Del trabajo comunitario realizado en San Agustín Tetlama, y pese a que aún no inician los trabajos propios de la actividad minera, "se han puesto en marcha programas de desarrollo alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, nuestro principal interés es el de fortalecer las capacidades de la propia comunidad, esto lo hemos logrado en conjunto con los actores locales mediante la realización de talleres de huertos de traspatio, se han realizado distintas jornadas de atención a la salud visual, jornadas enfocadas a la salud en general, jornadas especializadas en atención a la salud de las mujeres, contamos con becas para estudiantes, se ha apoyado con asesoría empresarial a grupos de la localidad y se ha habilitado un área de asesoría en gestión agropecuaria", destacó el biólogo Ricardo Sierra.

Frente al surgimiento de grupos externos a San Agustín Tetlama que se oponen, el líder comunal Leobardo Espíndola y su presidente del Consejo de Vigilancia, Matías Ramírez Cabrera, afirmaron que detrás de los manifestantes están personas que desconocen el proyecto.

"Casi 100% de los 157 comuneros están a favor de ese proyecto porque la comunidad tiene esos recursos, y de alguna manera se tienen que extraer para darle una mejor economía a Tetlama y sus alrededores", afirman.