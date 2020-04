México solicitó a Alemania información para reactivación de industria: Ebrard

El gobierno de México solicitó a Alemania información para la reactivación de industria por los buenos resultados que ha tenido el país europeo en el manejo de la pandemia del coronavirus, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Ebrad dijo que ayer sostuvo una llamada con el canciller alemán Heiko Maas, para hablar de diversos temas.

"Él me refirió que en Alemania están reanudando actividades, yo le comenté que a nosotros nos interesa mucho, y el Presidente me pidió que consiguiéramos información de lo que está haciendo Alemania, por los resultados que tiene".

Señaló que Alemania tiene el número de fallecimientos más bajos de Europa occidental hasta ahora si lo comparamos con países España, Italia, Francia.

"Ellos van a reunir la información y nos la van a mandar, respecto a las medidas que están tomando, por ejemplo, esta semana ellos van a reiniciar actividades de la industria automotriz, pero son muchos protocolos, muy detallados y no es al 100%, lo van a hacer con una gradualidad y con mucho cuidado".

Ebrard dijo que también le agradeció el apoyo de Alemania para la aprobación y conclusión den las negociaciones del nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea; así como la iniciativa del que presentó el presidente en la ONU López Obrador para el acceso de todas y todos al equipo médico, medicamentos, y a la vacuna que habrá de venir.

"Ya vimos ahora en una primera circunstancia el remdesivir y sus efectos, porque cómo vamos a garantizar el acceso de todos los países, México ya está en conversaciones con ellos, como ustedes saben, vía el secretario de Salud y su servidor, pero la resolución tiene que ver con eso y Alemania respaldó la decisión".