México y la UE alcanzan "nuevo capítulo" en su asociación

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea y la firma del Acuerdo Global Modernizado, ambas partes indicaron que se alcanzó un "nuevo capítulo" en su asociación estratégica, y reconocieron la sólida relación económica que mantienen.

Después del encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la delegación Europea, titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y presidente del Consejo Europeo, António Costa, las partes indicaron que la Cumbre marca un nuevo capítulo en la asociación estratégica.

"Caracterizada por un espíritu renovado de cooperación y una visión compartida del futuro. En un momento marcado por una creciente turbulencia y profundas transformaciones, hemos decidido ampliar, profundizar y actualizar los lazos de nuestra Asociación Estratégica, basándonos en nuestra historia compartida, valores y nuestro compromiso con el multilateralismo y el orden internacional basado en reglas", indicaron.

Acogieron "con satisfacción" la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica en Materia Política, Económica y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una Parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por Otra (Acuerdo Global Modernizado), junto con el Acuerdo Comercial Interino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacaron la construcción, en más de 25 años, de una relación económica madura, productiva y profundamente integrada. Esta modernización, apuntaron, reforzará aún más el diálogo político, la cooperación y los flujos de comercio, inversión, ciencia, tecnología e innovación.

"Apoyará las complementariedades industriales entre México y la Unión Europea y mejorará la seguridad económica.

"También respaldará el desarrollo de cadenas de suministro más resilientes, sostenibles y de alto valor agregado, a la vez que mejorará la cooperación en una amplia gama de áreas estratégicas. Subrayamos también nuestra firme determinación para fortalecer y desarrollar aún más un comercio internacional justo y basado en reglas, con una Organización Mundial de Comercio reformada al centro", abundaron.

Agregaron que en los últimos 25 años, el comercio bilateral se ha cuadruplicado.

Dentro de la Declaración Conjunta de la Cumbre de México—Unión Europea se detalla que acordaron poner en marcha un Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Migración.

"Subrayamos la importancia de la cooperación policial y judicial internacional en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de drogas, en el marco de un enfoque integral que también aborde la demanda de drogas y los daños relacionados con ellas, en consonancia con la Alianza entre la Unión Europea - América Latina y el Caribe para la Seguridad Ciudadana, adoptada en la IV Cumbre CELAC-Unión Europea".

Abundaron que seguirán promoviendo la cooperación entre las autoridades relevantes y con la Europol, "dicha cooperación se regirá por los principios de responsabilidad compartida, cooperación sin subordinación, respeto a la soberanía e integridad territorial, y con pleno respeto de las respectivas jurisdicciones de los Estados Unidos Mexicanos y de la Unión Europea y sus Estados miembros".