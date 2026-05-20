Modernización de tratado con Europa fortalece inversión en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El

es uno de los sectores en los que los

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tienen mayores oportunidades para aprovechar los beneficios de la modernización del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), dijo el Instituto Mexicano para la Competitividad ().Comentó que "elrepresenta unapara consolidar la confianza, institucionalizar la relación económica y garantizar un entorno predecible para las inversiones".En el"Inversión europea en México: oportunidades en sectores estratégicos", eldijo que dicho sector ofrece mano de obra calificada y un ecosistema de proveedores que favorece la integración deen Norteamérica."La transición haciaabre un espacio relevante para las, como BMW, Volkswagen, Audi y Stellantis", explicó el instituto.Comentó que "a pesar de los posiblesy del resultado de la(Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) prevista para julio de 2026, México mantiene unafrente a otros países exportadores, lo que refuerza su atractivo como plataforma de producción y exportación".Para los europeos losde México que le son más atractivos son:en donde tienen unadel 2015 al 2024, por 21 mil 596 millones de dólares; en ese mismo período en bebidas y tabaco las inversiones sumaron los 9 mil 747 millones de dólares; en el sector químico 4 mil 530 millones de dólares, en plástico y hule 3 mil 726 millones de dólares en la metálica con mil 776 millones de dólares, entre otros.En la industria de bebidas hay inversiones en México de empresas globales como, en la industria química y farmacéutica participany Boehringer Ingelheim, entre otras.En el terrenose recibieron 98.2 millones de visitantes internacionales en 2025, 13.6% más que en el año previo, que se suman a las inversiones decomo Meliá, Riu y Barceló.Elaseguró que "para fortalecer el comercio y la inversión bilateral, resulta clave que los proveedoresconozcan los estándares de regulación europea como elsobre Productos Libres de Deforestación y laDebida de Sostenibilidad Corporativa que elevan el cumplimiento de criterios laborales, ambientales y de trazabilidad".Recordó que se debe impulsar la prontadeldel TLCUEM, el cual lo deben aprobar el Senado mexicano y el Parlamento del bloque europeo. Asimismo, estará pendiente de aprobación el, el cual deberán de aprobar los parlamentos de los 27 países que conforman la Unión Europea, así como los senadores de México.