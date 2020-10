No habrá reactivación sin la IP, dice AMLO a Concamin

Para reactivar los motores de la economía se requiere de la participación del sector público, privado y social, por lo que no se podrá reactivar la actividad productiva sin las empresas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

En un video mensaje con motivo de la clausura de la Reunión Anual de Industriales y la Industrial Transformation México de la Hannover Messe, López Obrador les dijo que con unidad se saldrá adelante, tal y como se está haciendo para salir de la crisis sanitaria y económica. Reiteró que el país se está recuperando y añadió que el país tiene mucho potencial económico, con la ventaja de existe el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Siempre estoy hablando de los empresarios y estoy reconociendo la importancia del sector empresarial de nuestro país. No podríamos sacar adelante a México, no podríamos reactivar nuestra economía sin la participación del sector empresarial", afirmó el mandatario. En la clausura, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, expresó el compromiso del gobierno de "propiciar condiciones para la inversión".

"Y lo enfatizo: detrás de nuestras acciones está el propiciar condiciones favorables a la inversión. Para lograrlo, utilizamos todos los instrumentos y atribuciones que la Ley nos marca. No más, pero no menos", manifestó. Expuso que los "obstáculos a un sector o a un grupo se crean cuando hay privilegios. De ahí parte el papel central de la promoción a la competencia, a nuestra estrategia de dar igualdad de oportunidades".

El gobierno es el garante, dijo, "del interés general, por encima de intereses particulares y, por ello, constantemente hemos de conciliar visiones y posturas opuestas". Sin embargo, el presidente de la Concamin señaló que todavía hace falta trabajar por atraer más inversiones porque en México sólo representan 18% del PIB, mientras que en países asiáticos es de más de 40%. "Necesitamos esas inversiones, las de la industrias que se instalan con acero y concreto y que se quedan en el país, sobre todo en estos momentos difíciles en que enfrentamos problemas de salud y económicos", concluyó.