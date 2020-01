No nos sentimos moralmente derrotados por caída del PIB: SHCP

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no se siente moralmente derrotada por haber incumplido la meta en materia económica y la de ingresos tributarios durante 2019, dijo el subsecretario del ramo, Gabriel Yorio.

Sin embargo hará un cambio de timón con una propuesta de reformas para el sector financiero, para contar con un fondo contracíclico, y alentar una mayor inversión privada que permitirán que la economía crezca de un potencial de 2.4% a uno del 4%, anunció el funcionario.

"No nos sentimos moralmente derrotados, las finanzas públicas son sanas, están en equilibrio, sobrepasamos algunos de los balances", esgrimió.

En conferencia de prensa con motivo de la presentación del Informe de las Finanzas y la Deuda Pública, dijo que el mandato del Presidente es reforzar la economía popular , integrar a los grupos excluidos a ser parte de las actividades productivas y que el crecimiento sea mejor distribuido.

Destacó que no sólo hablan con los mercados financieros sino con el pueblo en los recorridos que la secretaría de Hacienda realiza al interior del país en las zonas más vulnerables.

LA GALLINA Y EL HUEVO

Respecto a las reformas que están preparando, anunció que "vamos ir tejiendo una reforma que puede ser muy ambiciosa" para flexibilizar el sector financiero.

"Si esto lo logramos, nos va ayudar a alcanzar el 4%", condicionó.

Además en materia de inclusión laboral, se impulsará la participación de las mujeres, porque si bien tienen una mayor preparación académica, no se refleja en la remuneración.

"Esto impide crecer más; el reto, es un poco el juego de la gallina y el huevo, porque también necesitamos crear empleos para poder absorber a la fuerza laboral que queremos incluir", estableció.

Se van a destrabar con reformas, los sectores en donde hay los principales cuellos de botella, indicó.

Por su parte, la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez, aseguró que al cierre de 2019, el subejercicio del gasto público fue de cero.