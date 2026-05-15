Nu alcanza punto de equilibrio y crece en México y Brasil

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- La firma financiera tecnológica de origen brasileño

, reportó al cierre del primer trimestre de 2026 una

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de 871 millones de dólares, un crecimiento de 41% en cifras anuales.De acuerdo con su reporte financiero correspondiente a enero-marzo del año en curso,, que opera en México como(Sofipo) y que está a la espera de obtener "luz verde" por parte de la CNBV para operar como banco, resaltó el fuerte crecimiento que ha tenido en el país, colocándose en los primeros lugares por número de usuarios en el sistema financiero mexicano.De acuerdo con sus estados financieros, al cierre del primer trimestre de 2026,habría alcanzado elen su operación en México, al no reportar pérdidas."En México,superó los 15 millones de clientes y se convirtió en lafinanciera más grande del mercado, con la misma fórmula de generación de resultados ahora desplegándose: la base de clientes ha crecido aproximadamente siete veces en cuatro años, el ingreso promedio mensual por cliente activo casi se ha duplicado, elha mejorado 78 puntos porcentuales, y el negocio alcanzó elen el primer trimestre de 2026", detalló.Ensuperó los 115 millones de clientes, representando lamás grande del país.Creceen México,y ColombiaLa firma reportó un aumento de aproximadamente 4 millones de clientes en el primer trimestre de 2026 en los tres países donde opera (, México y Colombia), alcanzando un total de más de 135 millones de clientes a nivel global a marzo de 2026."Esta expansión refuerza la posición decomo una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de másen el mundo", resaltó.detalló que lossumaron 42 mil 400 millones de dólares durante el trimestre, un crecimiento de 22% frente al mismo periodo del año pasado.Al mismo tiempo, laalcanzó 37 mil 200 millones de dólares, tras aumentar 40% anual y 7% respecto al trimestre previo.Dentro del portafolio, lasconcentraron 24 mil 300 millones de dólares, mientras que losrondaron los 10 mil millones y losllegaron a 3 mil millones. Con ello, la proporción de préstamos frente asubió aal cierre del primer trimestre de 2026, desde 49.1% del trimestre previo.