Pensión Bienestar: ¿quién recibe su pago este 8 de mayo?

Los depósitos de las Pensiones para el Bienestar correspondientes al bimestre en curso de mayo-junio, que comenzaron el pasado 4 de mayo, continúan siguiendo el orden del calendario de pagos oficial, emitido por la nueva secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

Calendario oficial de pagos y montos para beneficiarios

Estos programas, que son impulsados por el gobierno federal, tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de diversos grupos vulnerables de la población mediante un apoyo económico bimestral, que para muchas familias es fundamental. A 2026, cada pensión aporta el siguiente monto a sus beneficiarios:

· Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos

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· Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

· Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

· Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Detalles del pago del 8 de mayo y cronograma siguiente

¿Quién recibe su pago de la Pensión para el Bienestar HOY, 8 de mayo? Como suele acostumbrarse, este bimestre las dispersiones de los diferentes Programas para el Bienestar se realizarán de manera escalonada, dependiendo del apellido de los beneficiarios y en orden alfabético. Este viernes 8 de mayo le corresponde recibir su depósito a aquellas personas cuyo primer apellido comience con las letras D, E y F.

El dinero se deposita directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de cada derechohabiente y a pesar de que recibirán el pago correspondiente hoy, no es necesario acudir hoy mismo a retirarlo.

Se tiene programado lograr la cobertura completa de beneficiarios únicamente durante el mes de mayo, sin embargo, se recuerda a los beneficiarios que los fines de semana no se realizan depósitos, por lo que se reanudaran el próximo lunes 11 de mayo en el siguiente orden:

· Lunes 11 de mayo: G

· Martes 12 de mayo: G

· Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K

· Jueves 14 de mayo: L

· Viernes 15 de mayo: M

· Lunes 18 de mayo: M

· Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

· Miércoles 20 de mayo: P, Q

· Jueves 21 de mayo: R

· Viernes 22 de mayo: R

· Lunes 25 de mayo: S

· Martes 26 de mayo: T, U, V

· Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

Las y los beneficiarios pueden acceder al recurso retirando el dinero en cajeros automáticos (sin comisión en el Banco del Bienestar) o pagando directamente con la tarjeta en negocios y establecimientos que acepten este método.