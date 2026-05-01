Pensiones Bienestar: ¿Quiénes deben registrarse hoy, 1 de mayo?
Los beneficiarios deben presentar documentos oficiales y cumplir requisitos de edad y nacionalidad.
El registro a la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar continúa activo, recibiendo las solicitudes de todas las personas que deseen unirse a estos programas sociales impulsados por el gobierno federal.
Calendario y requisitos para el registro
Tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables en la sociedad, a través de la entrega de un apoyo económico bimestral, que se deposita directamente a las tarjetas del Bienestar entregadas a cada beneficiario.
La Pensión para Adultos Mayores otorga 6 mil 400 pesos, mientras que a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se les depositan 3 mil 100 pesos.
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Documentos necesarios y proceso de registro
¿Quiénes deben registrarse HOY, 1 de mayo? De acuerdo con el calendario de registro emitido por la Secretaría del Bienestar, este viernes 1 de mayo le toca entregar sus documentos a todas y todos los interesados cuyo primer apellido comience con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Este periodo de registros comenzó el pasado 27 de abril y terminará el domingo 3 de mayo.
En los siguientes días le corresponde realizar el registro a todas aquellas personas que no hayan podido acudir al módulo de atención los días anteriores, sin importar el apellido que tengan.
Para realizar y completar el registro al programa de elección, se debe acudir de forma presencial a alguno de los módulos de atención de la Secretaría del Bienestar en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Puedes ubicar tu módulo más cercano aquí.
¿Qué documentos hay que presentar? Para ambos programas es necesario presentar los siguientes documentos en original y copia:
· Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)
· CURP (de impresión reciente y certificado)
· Acta de nacimiento legible
· Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)
· Teléfono de contacto (celular y de casa)
Requisitos indispensables para el registro a las pensiones:
· Tener 65 años cumplidos o más al momento del registro (para la Pensión de Adultos Mayores)
· Tener entre 60 y 64 años de edad (para la Pensión Mujeres Bienestar)
· Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización
· Residir en la República Mexicana
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