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CIUDAD DE MÉXICO.- Con un llamado a la profesionalización y al diálogo abierto con las autoridades para enfrentar los retos habitacionales del país, Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) dijo que el sector inmobiliario atraviesa una transformación tecnológica y de modelos de negocio que exige mayor colaboración entre desarrolladores, constructores, valuadores, instituciones financieras y asesores.

La presidenta de AMPI dimensionó el impacto de la industria en la economía mexicana y los pendientes sociales que aún deben atenderse de manera conjunta.

Citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Rivas Padilla recordó que el sector de la vivienda representó el 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2024, con un valor superior a los 1.69 billones de pesos.

Y el rezago habitacional, aunque México cuenta con más de 39.6 millones de viviendas, todavía es de más de 8.3 millones con rezago habitacional.

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