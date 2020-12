Pilotos de Aeroméxico rechazan cambiar contrato colectivo de trabajo

Los pilotos de Grupo Aeroméxico representados por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA de México) rechazaron por mayoría la propuesta alterna que había preparado el sindicato para apoyar el proceso de reestructura de la aerolínea.

La propuesta del sindicato pretendía ahorros de 22% y congelar los salarios durante 4 años.

"Los pilotos de ASPA orgullosamente hemos apoyado la continuidad de las empresas por medio de importantes reducciones de nuestras percepciones a lo largo de nueve meses, mismas que le han permitido atender la recuperación de la demanda de pasajeros tanto en el mercado nacional como en el internacional", indicó Rafael Días Covarrubias, secretario general de ASPA, en un comunicado.

Asimismo, destacó que el rechazo a esta propuesta por parte de la Asamblea General, los invita a continuar en la búsqueda de alternativas que hagan viable la inyección de capital que requiere la empresa y que al mismo tiempo sean aceptables para los pilotos.

La propuesta que se puso a consideración mediante votación en urna en los últimos tres días es un paquete de reducción de costos y ahorros por parte del sindicato como una alternativa a lo presentado por la administración de Grupo Aeroméxico.

Sin embargo, la mayoría de la planta de pilotos no estuvo de acuerdo con el proyecto.

"El voto en contra no significa una cerrazón frente a la delicada situación que vive la industria aérea global y particularmente Aeroméxico y Aeroméxico Connect".

"En ASPA estamos conscientes de la necesidad que exige la coyuntura actual para cuidar nuestra fuente de empleo; no obstante, las acciones y decisiones que ha tomado la administración de Grupo Aeroméxico en los últimos meses suscitaron incertidumbre y desconfianza en la planta de pilotos", aseguró Díaz Covarrubias.

Los 2 mil pilotos que integran ASPA confían en que Grupo Aeroméxico, como en otras ocasiones, mostrará sensibilidad y disposición para llegar a un acuerdo en beneficio mutuo y se respeten los derechos adquiridos en el contrato colectivo de trabajo.