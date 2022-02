Plantean más regulación por altos traspasos entre Afores

Al cierre de 2021, el cambio de Afore que realizaron los trabajadores, mejor conocido como traspaso, alcanzó un total de 3 millones 676 mil movimientos, un alza de 30.3% y un máximo histórico, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro (Consar).

Debido a que el cambio muchas veces no se realiza de acuerdo con el análisis correcto que beneficie al trabajador y obedece a prácticas irregulares de promotores de las Afore, desde finales del año pasado se discute por parte de la autoridad y de las administradoras un anteproyecto con el que se pretende modificar la figura del promotor de Afore y reducir los traspasos de trabajadores entre administradoras.

Entre los principales cambios que busca el regulador, destaca el control del pago a los agentes promotores, además de aumentar sus certificaciones.

"Se está discutiendo una regulación para que las Afore no le puedan pagar a los promotores por los traspasos que promuevan. Un poco el regulador lo que quiere es que disminuya el gasto comercial de las administradoras, y plantea esta regulación. Estamos viendo cómo fortalecerla y qué acciones puede llevar a cabo el sector", dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Bernardo González.

En entrevista, el directivo reconoció que los cambios regulatorios pueden tener impacto en la plantilla de promotores de las Afore, con lo que aún se llevan a cabo pláticas con el regulador.

"Muchas de las fuerzas de promotores de las Afore están enfocadas a buscar el traspaso. Si se prohíbe el pago, con la idea de disminuir la actividad comercial, tendrá efecto sobre los empleos de los promotores y sobre las remuneraciones", explicó.

"En este momento estamos discutiendo con la Consar cómo complementar esta regulación que propuso para que no pierdan los trabajadores la capacidad de tener asesoría y orientación por parte de los promotores".

De acuerdo con el anteproyecto para la modificación a las disposiciones de carácter general a las que deberán de sujetarse las Afore con sus agentes promotores, misma que está en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la Consar busca eliminar la figura del promotor de Afores y cambiarla por un agente previsional, con el fin de eliminar malas prácticas en la asignación y cambio de trabajadores de una Afore a otra.

En el documento, el regulador argumenta que, en algunos casos, los incentivos económicos que las Afore otorgan a sus agentes promotores generaron la adopción de prácticas comerciales desleales, en detrimento de los intereses de los ahorradores, como es la venta ilegal de bases de datos personales.

Al mismo tiempo, destacó que el escenario actual de operación provocaba que también en ocasiones los agentes promotores de diversas Afore se coludan para mantener un traspaso continuo de cuentas individuales entre administradoras, con el fin de incrementar sus remuneraciones.

"Se busca promover la sana competencia y que los trabajadores tengan claro los conceptos que deben de tener en cuenta los conceptos básicos antes de cambiarse de Afore", dijo González.

"Se está proponiendo que tengan que estar certificados, que tengan una calificación por uno o varios organismos para garantizar que tienen los conocimientos necesarios. Se está discutiendo, y sigue el proceso", agregó.