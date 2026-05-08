Poco pertinente, el fin anticipado de ciclo escolar: Coparmex

Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es una decisión poco pertinente e improvisada el planteamiento de terminar el ciclo escolar el próximo 5 de junio, porque ello provocará mayor rezago educativo, que se sumará al que ocasionó la pandemia.

Sobre todo porque los resultados de la prueba PISA 2022 colocaron a México en el lugar 35 de 37 naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, además de que el INEGI reportó que el rezago educativo afecta al 19.4% de la población y mantiene una tendencia creciente desde 2016.

En un comunicado aseguró que el calendario escolar "debe sustentarse en criterios técnicos, pedagógicos y jurídicos claros, con soluciones diferenciadas por región".

Las justificaciones de que se reducirá el calendario escolar 2025-2026 por la ola de calor y por el mundial de fútbol mandan una señal equivocada porque la solución no es concluir de manera anticipada las clases, bien se pudieran implementar otras acciones como ajustes de horarios, clases híbridas, adecuaciones temporales de infraestructura o esquemas flexibles.

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"La educación requiere planeación, certeza y visión de largo plazo, evitando decisiones improvisadas que afecten el aprendizaje, alteren la dinámica de las familias y generen incertidumbre en la organización laboral y productiva del país", expuso la Coparmex.

Agregó que la decisión de terminar anticipadamente las clases "genera además cuestionamientos jurídicos relevantes. La SEP cuenta con facultades para definir el calendario escolar oficial, el mismo que se publica en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, cualquier modificación debe realizarse con claridad normativa, sustento técnico y procedimientos formales. La emisión de anuncios administrativos sin suficiente precisión genera incertidumbre para escuelas, docentes, madres y padres de familia, así como para las empresas que deben reorganizar horarios, cuidados y dinámicas laborales ante cambios imprevistos".

Por otra parte, expuso que cancelar las clases de manera anticipada causan afectaciones a madres y padres trabajadores que "deberán reorganizar horarios y resolver esquemas de cuidado no previstos. Este impacto recae especialmente en las mujeres trabajadoras: de acuerdo con el IMCO, en 2025 alrededor de 17.7 millones combinaron labores de cuidado con un empleo. Para muchas de ellas, la escuela representa un espacio seguro para sus hijas e hijos mientras cumplen con su jornada laboral".

Ante ello, se deben construir alternativas regionales que permitan concluir el ciclo escolar conforme a las condiciones de cada entidad, priorizando el aprendizaje, la seguridad y la continuidad académica.

Además, hay que adecuar la infraestructura escolar para enfrentar la ola de calor con mayor ventilación, acceso a agua y espacios adecuados.