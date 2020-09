Por Covid, banca en México se recuperará hasta 2023: Standard and Poor´s

La calificadora Standard and Poor´s advirtió que ante el golpe económico de la pandemia de Covid-19, los bancos que operan en México tendrán una de las más lentas recuperaciones en el mundo, a la par de India y Sudáfrica, con lo que regresarán a sus niveles de operación de 2019 hasta el año 2023.

En el análisis, "Banca global: la recuperación se extenderá hasta 2023 y más allá", la agencia detalla que en México y Sudáfrica, las perspectivas económicas más débiles y las acciones de calificación soberana han impulsado acciones de calificaciones negativas para los bancos y las instituciones financieras no bancarias.

"Anticipamos que su recuperación al estado anterior a Covid-19 será el más alejado y el momento menos seguro, entre nuestra muestra de 20 grandes jurisdicciones bancarias", dice la firma.

Según el análisis de la calificadora, la revisión del sistema bancario se extiende mucho más allá de una simple comparación aritmética de métricas y tasas de interés, con lo que, si este fuera el caso, las instituciones calificadas en mercados emergentes como Indonesia, México y Rusia pueden recibir una calificación más alta en función de algunas métricas, tal es el caso de rentabilidad tradicionalmente alta, según los estándares globales, donde se incluyen desequilibrios económicos, riesgos crediticios en la economía y regulaciones de la industria bancaria, dinámica competitiva de la industria y financiamiento de todo el sistema.

"Es posible que los bancos mexicanos no se recuperen completamente a los niveles de 2019 hasta más allá de 2023. Observamos que sus métricas de pérdidas crediticias de 2019 se ubicaron en mínimos históricos", añadió.