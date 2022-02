Por fusión de Televisa y Univisión se pagarán 15 mmdp en impuestos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo "hoy si no cambian las cosas se va a cerrar la operación de Televisa con Univisión me han informado y lo reconozco, aunque es su obligación, pero antes era distinto van a pagar 15 mil millones de pesos de impuestos, por esa operación".

Destacó que, a diferencia de las administraciones pasadas, en su gobierno las grandes corporaciones han entendido que deben pagar sus impuestos.

"Hace poco vendió Carlos Slim una filial de su empresa y pago 28 mil millones de pesos... El señor de los Oxxos llevaba un tiempo también y pagó 10 mil millones... Walmart debía como 12 mil millones y pagaron".

Criticó que en el periodo neoliberal los que pagaban los impuestos era el pueblo raso, los consumidores, los obreros, los profesionales, los pequeños y medianos empresarios, "pero los de arriba no".

Recordó que, en su pasado encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le comentó ellos tenían el mismo problema de que las grandes empresas no pagaban sus tributos fiscales, el mandatario mexicano le dijo que en nuestro país se cambió la constitución y se eliminaron las condonaciones de impuestos.