Profeco aclara que no es obligatorio dejar propina en un restaurante

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- La propina es una cantidad de dinero que se da como recompensa por un servicio. En el sector restaurantero se acostumbra dejar el equivalente al 10% de la cuenta pero, ¿pueden obligarte a pagarla? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclara cuáles son las condiciones con respecto a este tema.

Seguramente te ha pasado que al acudir a algún restaurante, en la cuenta encuentras un cargo extra a tu consumo equivalente a la propina, misma que no es negociable sino que se cobra de manera obligatoria, es decir, forma parte de la suma total y no puede ser rechazada.

Si te encuentras en una situación como la anterior debes saber que, de acuerdo con la Profeco, este tipo de acciones que se realizan sin consentimiento del comensal son uno de los principales motivos de quejas contra establecimientos de comida, sobre todo, en temporadas de alto consumo.

Profeco advierte: las propinas no son obligatorias

Por educación o costumbre, la propina que los clientes dejan en los restaurantes tiene la intención de retribuir el servicio que brindan los meseros. No obstante, el problema llega cuando, incluso después de haber tenido una mala experiencia y atención, el establecimiento exige el pago de ese importe.

Ante este abuso hacia los consumidores que, cabe decir, no es exclusivo de los restaurantes sino también de bares y otros establecimientos, y debido el aumento de denuncias, en "Menú" de EL UNIVERSAL te decimos la resolución de la Profeco sobre la propina y qué puedes hacer si aparece como cargo en tu cuenta.

De acuerdo con un comunicado de la Profeco, los defensores del consumidor han emprendido acciones para vigilar a los comercios y comprobar que los precios que publicitan no sean alterados sin justificación, lo cual, incrementa el costo total previamente anunciado.

El Programa de Verificación y Vigilancia de la Profeco aplica para restaurantes con el objetivo de monitorear abusos contra los clientes y dar seguimiento a las denuncias que se presentan contra proveedores de servicios.

Al respecto, la Profeco puso fin al debate eterno de la propina y señaló que esta es una gratificación voluntaria por lo que dependerá del consumidor si la otorga o no y, en caso de ser obligado a dejarla, podrá levantar una denuncia ante la dependencia.

Denuncia a los restaurantes que cobran la propina obligatoria

La denuncia del consumidor será válida si los restaurantes no son transparentes con sus precios, ello implica que no los exhiban de manera clara o que obliguen a pagar la propina.

Por su parte, los establecimientos deberán respetar las promociones, el menú y las características del servicio contratado por el cliente.

También hay que decir que no solo no pueden obligarte a dejar propina, la Profeco fue clara al señalar que los restaurantes deben incluir los impuestos y tarifas en los precios, entregar comprobante de compra en el momento de consumo y ofrecer el servicio sin discriminación.

Ante este tipo de prácticas, la Profeco recomienda a los consumidores revisar a detalle su ticket antes de hacer el pago de la cuenta para evitar ser víctima de abuso.

Y, aunque la Profeco no fijó un monto para la propina que los clientes deben dejar de manera voluntaria, por lo general, se estima entre el 10% y el 15% sobre el valor total del consumo. Al final se trata de una buena práctica para agradecer un buen servicio por lo que, si bien no es una obligación, es un reconocimiento para los buenos meseros que, hay que decir, en ocasiones no cuentan con un sueldo, o este es muy bajo.

En caso de que detectes que algún restaurante te cobra de manera obligatoria la propina, la Profeco pone a disposición del consumidor el correo denunciasprofeco@profeco.gob.mx, recuerda que en tu denuncia deberás incluir nombre del proveedor y dirección, incluye calle, número, colonia, alcaldía o municipio, estado y código postal.