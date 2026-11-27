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CIUDAD DE MÉXICO.- La actividad productiva del país mejorará en los próximos años hasta alcanzar 2.5% en 2028, de acuerdo con las previsiones del Banco de México (Banxico).

El banco central mejoró su pronóstico para la economía para este año de 1.5% a 1.9% y advirtió que se requiere un crecimiento más robusto, integral, dinámico y sostenido para enfrentar la incertidumbre comercial, las tensiones geopolíticas y los rápidos cambios tecnológicos.

La gobernadora del Instituto Central, Victoria Rodríguez Ceja, manifestó lo anterior durante la presentación del Informe Trimestral de la Inflación.

Informó que, para el próximo año, Banxico no hizo ningún cambio, por lo cual se mantiene un crecimiento del PIB de 2% con un intervalo de entre 1.3% y 2.7%.

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Para 2028, explicó que, al tratarse de un año bisiesto, cuyo efecto agregará dos décimas de crecimiento, se anticipa un PIB de 2.5% con un intervalo de entre 1.7 y 3.3%.

Hizo ver que, para el cuarto trimestre de este año, se anticipa una moderación en la actividad productiva, seguida de una gradual aceleración a lo largo del resto del horizonte de pronóstico. Incluso, aseguró que a pesar de la atonía mostrada por el consumo privado en el transcurso de 2026 se recuperará una tendencia positiva.

Sin embargo, alertó que, pese a la mejoría de la inversión, seguirá relativamente débil ante la incertidumbre en torno a las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

No obstante, modificó sus expectativas para los empleos de 2026 y dejó sin variación el pronóstico del próximo año.

En el documento avalado por los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, se pone de manifiesto que la actividad productiva nacional enfrenta el reto de consolidar la incipiente tendencia hacia una trayectoria de crecimiento más dinámico y sostenido.

Lo anterior, se enfatiza, en un entorno caracterizado por la incertidumbre sobre el futuro de la relación con nuestro principal socio comercial, persistentes tensiones geopolíticas y rápidos avances tecnológicos que tienen el potencial para transformar profundamente la economía.