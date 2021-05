Propone Concanaco que mayores de 18 años presenten declaración anual

La reforma fiscal deseada debe incluir algunos puntos como son: la simplificación de trámites, mayor inclusión de los informales y el que al cumplirse 18 años los mexicanos deban presentar declaración anual, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

Explicó que, para empezar, debe ser muy sencillo pagar impuestos en México, para que todos los mexicanos puedan cumplir con esa obligación.

Durante la videoconferencia de prensa, "Resultados de la campaña: Yo voto porque quiero a México", el empresario comentó que se necesita que haya mayor inclusión de quienes pagan los impuestos.

"¿Cuál es la reforma fiscal deseada? Se puede resumir en unos pocos puntos. Uno es la simplificación, que sea muy simple pagar impuestos en México, para que todos puedan pagarlos, que haya mayor inclusión y esto implica que quienes hoy están en la informalidad tengan que participar".

Explicó que deben de identificarse a todos aquellos ciudadanos que deben convertirse en contribuyentes para que paguen impuestos si reciben ingresos o declarar en ceros cuando no los tengan.

"Que haya trazabilidad en las operaciones de cada persona, ello implica también esta inclusión que a la mayoría de edad sean causantes, aunque declare en ceros, pero que haya trazabilidad entre las operaciones que hace cada que una de las personas.

"Incluso a los de ciertos ingresos habría que fijarles el tope con el que se haría, pudieran recibir a fin de año una devolución de impuestos pagados durante el año y que por sus ingresos no les corresponde contribuir sino recibir, eso sería una manera más justa", expuso el empresario.

Comentó que se establecerán mesas de diálogo entre el sector público y privado para hablar sobre la reforma fiscal que iniciaría después de las elecciones, es decir, en el segundo semestre de este año, con el objetivo de que entre en vigor a principios de 2022.

Elecciones intermedias

López Campos expuso que tienen que respetarse las decisiones que tomen los votantes y protegerse al Instituto Nacional Electoral (INE).

"No podemos regresar al pasado en el que el propio gobierno lleve a cabo las elecciones", aseguró, por lo que debe de mantenerse la estructura actual.

Sobre todo porque "la mayoría de los mexicanos reconoce que la labor del INE es incuestionable y, pues, sería lamentable que se desacreditara y que eso fomentara un malestar o situación de encono después de las elecciones".