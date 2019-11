¿Qué idioma estudiar según tu carrera?

Aunque el inglés es el idioma que más puertas puede abrirte debido a que es el más utilizado para comunicarse en todo el mundo, no tiene que ser la única opción para tu desarrollo. De acuerdo a tu especialidad podría serte útil aprender otras lenguas.

Los expertos en turismo educativo de Live and Learn aseguran que si bien el inglés es el idioma de los negocios por excelencia, dependiendo de la profesión que se esté estudiando, hay otras lenguas que si dominas, seguro te darán un gran impulso en el mercado laboral.

Resaltan además que, aunque hay diversas escuelas de gran nivel que pueden ayudarte a dominar un idioma diferente al español, si tienes posibilidades de ir al país donde hablan la lengua que quieres aprender, tu proceso de estudios será mucho más completo.

En ese sentido puedes buscar diversos programas de becas y financiamientos para estudiar en otro país y, en algunos casos, también puedes conseguir un empleo para solventar tus gastos.

A continuación te damos algunos ejemplos de idiomas por carreras.



Oferta educativa:

Alemán para los ingenieros

Alemania es uno de los países más industrializados del mundo y este grado de especialización hace que muchas publicaciones especializadas estén escritas en ese idioma. Además, hay buenas vacantes laborales a las que podrías aplicar.

Francés para las artes

Las últimas tendencias de diseño, cultura cinematográfica y artes plásticas validan al francés como el idioma indispensable para carreras de arte y comunicación. Los destinos recomendados para aprender y/o perfeccionar este idioma son Francia y Canadá.

Mandarín para comercio internacional

Desde hace una década el crecimiento de la economía china en el mundo impulsó a muchos estudiantes de carreras como Comercio Internacional y turismo a estudiar mandarín. Alrededor del mundo cada vez se requieren más profesionales que dominen este idioma.

Otros profesionistas que podrían impulsar su carrera al hablar esta lengua son educación y traducción, porque permite a estudiantes y maestros acceder a becas y leer la gran cantidad de literatura que se produce en ese idioma. Por su amplia variedad en licenciaturas y maestrías, Shanghái es la opción más recomendada para los que quieran perfeccionar y/o practicar este idioma.

Inglés para los negocios

Si hace algunos años hablar inglés era considerado un "plus" para los profesionistas, no es secreto que hoy es una necesidad, al menos si está en tus planes desarrollarte en una empresa de alcance internacional y a niveles gerenciales o directivos.

En carreras enfocadas a negocios como Administración, Finanzas o Marketing, el inglés es el idioma de mayor utilidad.