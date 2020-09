Rechazan bancos sacrificar utilidades

La Asociación de Bancos de México (ABM) recomendó a los usuarios con la capacidad de pagar que mantengan al día sus compromisos financieros y evitar quitas, porque esa condición impacta en su historial crediticio.

La sugerencia se da una semana después de que las autoridades financieras federales anunciaran un nuevo paquete de medidas para la reestructura de créditos de usuarios de la banca.

Ante la posibilidad de que los bancos sacrifiquen utilidades para aumentar apoyos a sus clientes, el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, dijo que se debe pensar que en los créditos en los que se deje de pagar una suma importante al aplicar una quita, es del dinero de ahorradores y no una pérdida para los bancos.

"No se trata de sacrificar las utilidades de los bancos, se trata de mantener la solvencia de las instituciones bancarias. No es que ahora los dueños van a regalar dinero porque ganan mucho. Las utilidades de la banca en este año se han contraído sustancialmente", dijo el directivo.

Niño de Rivera comentó que por el diferimiento de cuatro a seis meses que aplicaron las instituciones financieras a partir de marzo por la contingencia sanitaria, los bancos dejaron de cobrar un billón de pesos. La cifra es equivalente a 4.5% del PIB.

"No hay otro gremio, ni del sector público ni del privado que haya puesto tanto dinero para ayudar a la clientela y ayudamos a 8.6 millones de personas", dijo.

Comentó que las nuevas medidas presentadas por la autoridad no son obligatorias para las instituciones financieras y que cada banco revisará caso por caso cómo aplicará estos criterios.

"Las quitas son una práctica ancestral de la banca, cuando no hay alternativa a eso se recurre, pero tenemos sociedades de información crediticia que dejan en claro la situación del cliente.

Niño de Rivera dijo que se anticipa que un número reducido de clientes tomen las reestructuras de créditos, porque los bancos han empezado a reportar la continuación de pagos de la mayoría de sus usuarios una vez que vencieron los planes de diferimiento.

Critican tope a comisiones. Luis Niño de Rivera rechazó el plan de topar comisiones que cobran las Afore a clientes, porque es un control de precios y no una baja de costos a partir de la competencia entre administradoras.

"Es muy delicado, que empecemos a tener dictados de parte del Congreso con el gobierno en imponer límites a las comisiones que son los precios por servicios. Es muy delicado pensar que tenemos mejor capacidad de análisis fuera del negocio que lo que ha dado hasta ahora la competencia entre Afores y en todo el sector financiero", dijo.