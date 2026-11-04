Remesas familiaresse duplican

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CIUDAD DE MÉXICO.- Los trabajadores que radican en territorio estadounidense enviaron más remesas debido a las mejores condiciones del mercado laboral, de acuerdo con analistas.

Los registros del Banco de México (Banxico) indican que el país captó 105 mil millones de dólares por los llamadores migradolares durante 20 meses del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta cifra duplica los 54 mil millones que México acumuló en la anterior gestión del republicano, quien asumió por primera vez la presidencia de EU el 20 de enero de 2017.

Los trabajadores que viven en California y Texas envían 45% de todas las remesas, consideradas vitales por el Banco Mundial para reducir la pobreza y desigualdad.

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BBVA, el principal banco privado en México, señala que las remesas serán impactadas por las elecciones en la Unión Americana, donde se decidirá quién controlará el Congreso en los dos años de gestión que le restan a Donald Trump.

El economista senior para México de BBVA, Juan José Li Ng, destacó que la nueva legislatura definirá el presupuesto federal para los siguientes dos años fiscales y tendrá entre sus atribuciones reducir o aumentar los recursos destinados a áreas clave del control migratorio en Estados Unidos, como la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

También recordó que este año entró en vigor un impuesto de 1% a las remesas que se envían en efectivo desde la Unión Americana.

"Si bien esta medida no parece haber afectado el flujo de remesas a México y, en general, a los países de América Latina y el Caribe, sí representa un costo que recae principalmente sobre los migrantes que laboran en Estados Unidos. La nueva legislatura podría decidir si mantener o derogar la ley que establece este impuesto", dijo.

Li Ng indicó que la administración de Trump explora vías para limitar el acceso al sistema bancario y financiero estadounidense a migrantes no documentados.

Actualmente, está llevando a cabo acciones dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo para presionar a las instituciones financieras con este fin, pero el objetivo es que se llegue a presentar una propuesta de ley.

"El futuro de una legislación que restrinja el acceso de los migrantes no documentados al sistema financiero estadounidense podría depender de los resultados electorales del martes", opinó.

Condición laboral

Banorte, el segundo mayor banco en México por utilidades, señaló que las remesas han sido favorecidas por mejores condiciones del mercado laboral estadounidense.

Los analistas de Banorte indicaron que se redujo la tasa de desempleo para latinos e hispanos.