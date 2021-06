Renuncia el encargado de auditar el NAIM

Por la pifia en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el costo de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ya hay una baja, y se prevén más sanciones por parte de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados.

Se trata de Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch, quien fungía como director de Auditoría al Desempeño Económico, y uno de los encargados de realizar el informe presuntamente erróneo.

El pasado 22 de febrero, la ASF reportó que la cancelación del NAIM costó más de 331 mil millones de pesos, 232% más de los 100 mil millones que había informado el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador; sin embargo, un día después reconocieron que hubo un "error metodológico, motivo por el que se separó del cargo a Agustín Caso Raphael, quien fuera el auditor especial de Desempeño".

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Poucel Van Der Mersch, de origen holandés, renunció por voluntad propia, luego de que se hiciera público que no cuenta con título ni cédula profesional.

Aun con su baja, el exfuncionario sigue siendo investigado y las autoridades en el interior del Congreso de la Unión analizan interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de usurpación de profesiones.

En tanto, Agustín Caso Raphael, quien fuera el auditor especial de Desempeño y quien fue separado del cargo durante la indagatoria, sigue en ese estatus y su proceso no se ha resuelto debido a que él mismo ha venido aplazando su comparecencia.

La Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, encargada de la averiguación, le ha solicitado comparecer en un par de ocasiones; sin embargo, Caso Raphael ha enviado cartas de cancelación, argumentando motivos de salud.

Incluso se está determinando que el funcionario suspendido responda los cuestionamientos por escrito, a fin de acelerar el proceso.

En la entrega de las auditorías de la Cuenta Pública 2020, que este miércoles encabezará el titular de la ASF, David Colmenares, no se prevé que haya información al respecto, toda vez que el caso NAIM se suscitó en la Cuenta Pública 2019, pero no se descarta que en los posicionamientos que las bancadas realizarán durante el acto protocolario se cuestione a sobre los avances de esa investigación.



Sucesos

Tras darse a conocer la auditoría a la Cuenta Pública 2019 sobre el NAIM, el caso estalló:

331 mmdp supuestamente había costado la cancelación del NAIM, lo cual se corrigió poco después.

232% era el cálculo de más al informado por el presidente López Obrador.

100 mmdp era lo que, según AMLO, costaría aproximadamente la cancelación del aeropuerto en Texcoco.