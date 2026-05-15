Retiro por desempleo de tu Afore; requisitos y guía paso a paso

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- La pérdida de un empleo representa uno de los desafíos más complejos para la

de las

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Ante este escenario, el(SAR) ofrece unadenominadaEsta medida permite a losdisponer de una fracción de suspara solventar necesidades inmediatas durante la transición hacia unaDe acuerdo con la Comisión Nacional del(CONSAR), estees un derecho de los trabajadores, pero conlleva implicaciones a largo plazo en elque deben ser evaluadas con cautela.Para ejercer este derecho, el solicitante debe cumplir con unque garantiza la integridad de su. La normativa vigente establece que el trabajador debe acumular al menosen situación de desocupación antes de iniciar la gestión.Asimismo, se requiere que latenga unadey que el titular registre al menos dos años () de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ().Otro factor determinante es la temporalidad del. Es indispensable contar con eldel Trabajador actualizado, el cual debe incluir losdel titular para asegurar laLade los sistemas financieros permite que el trámite se realice de manera híbrida o digital. A continuación, se detallan los pasos necesarios para completar la solicitud de acuerdo con los estándares de lasGeneración de: El interesado debe ingresar a la aplicacióno al portal oficial de su administradora para obtener un código de, el cual sirve como folio de inicio.: Tras la obtención del folio, es necesario acudir a una sucursal de lacon una identificación oficial vigente () y unque incluya la CLAVE interbancaria a nombre del solicitante.Certificación de baja: En determinados casos, el sistema requiere elde trabajador desempleado que emite elpara validar la interrupción de las: Una vez aprobada la gestión, larealiza el depósito en un plazo que no excede losEs fundamental considerar que este retiro genera unen las semanas cotizadas. Según elen sus informes sobre pensiones en América Latina, elde fondos puede disminuir el monto de la pensión final si no se reintegran los recursos posteriormente para recuperar el tiempo de cotización perdido.