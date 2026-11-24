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CIUDAD DE MÉXICO.- En un contexto en el que la economía crece poco, el aumento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral le están pegando a las empresas; se prevé que 2027 será nuevamente un año retador tanto para las empresas como para el gobierno.

Así lo plantearon especialistas, empresarios y banqueros durante el seminario sobre el Panorama Económico y Político de México 2027, organizado por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

Será muy difícil que el próximo año se cumpla la meta de crecimiento de entre 1.5% y 1.2%, dijo el CEO de Bancoppel, Carlos López Moctezuma.

Lo anterior en momentos en que el incremento del salario mínimo está afectando los costos laborales del sector privado, sobre todo por la falta de productividad de las empresas, acusó.

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Entre los retos, mencionó la importancia que tendrá el nombramiento en el Banco de México para sustituir al subgobernador Jonathan Heath.

También mencionó la voluntad política para actuar en materia fiscal para no perder el grado de inversión y combatir la informalidad para lograr la digitalización en el sistema financiero.