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NUEVA YORK.- El gigante de la inteligencia artificial Anthropic comenzó a cotizar el jueves en la mayor oferta pública de acciones en la historia, pese a los temores de los inversionistas sobre una posible burbuja de la IA y la ansiedad pública de que la tecnología pone en riesgo vidas y medios de subsistencia.

Las acciones de Anthropic comenzaron a cotizar en 111,50 dólares, disparándose más del 30% respecto al precio de la oferta pública inicial, antes de cerrar en 97,17 dólares, más de un 17% por encima de la OPI.

La empresa fijó el día anterior el precio de su oferta pública inicial (OPI) en 83 dólares por acción, suficiente para valorar todo el negocio en 1,5 billones de dólares, superando a SpaceX como la mayor OPI de la que se tiene registro. Al inicio de las operaciones, la valoración de la compañía se disparó a 2,01 billones de dólares.

El precio resultó sorprendentemente alto, dado que las preocupaciones de los inversionistas se han intensificado todavía más en los últimos días, luego de la sorprendente destitución del principal promotor de la IA, el director ejecutivo de Nvidia, en medio de un posible escándalo de espionaje chino. Anthropic había fijado previamente un rango de precios mucho más bajo, de entre 70 y 78 dólares por acción.

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