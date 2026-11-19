Se disparan gastos y costos de Tren Maya
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO.- El Tren Maya entregó peores resultados durante las vacaciones de verano y el Mundial de Futbol.
El proyecto ferroviario insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador vendió boletos por 119 millones de pesos entre julio y septiembre, 18% menos que durante el mismo trimestre del año pasado, de acuerdo con sus informes financieros.
Al tiempo, sus costos y gastos de operación se dispararon 43% y alcanzaron mil 893 millones de pesos, es decir, 16 veces más que sus ingresos. Debido al desequilibrio, el gobierno federal planea inyectar 32 mil millones de pesos en transferencias, aportaciones y subsidios para el Tren Maya en 2026, así como otros 18 mil millones durante 2027.
El Tren Maya, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no muestra una trayectoria natural de consolidación y más bien parece que su déficit se amplía conforme crecen sus costos de mantenimiento y operación sin compensación de la demanda, dijo Juan Carlos Machorro, experto en infraestructura y socio del despacho Santamarina y Steta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Este desastre pudo prevenirse, pues hay análisis que alertaron en su momento sobre la inviabilidad financiera del proyecto".
no te pierdas estas noticias
Concanaco plantea subsidios y reducción fiscal para salarios bajos
El Universal
Se plantean medidas para mejorar la deducción de prestaciones y acelerar devoluciones fiscales.
México pagó 27 millones de dólares al FMI
El Universal
El pago corresponde a una línea de crédito flexible
Caos digital causa alarma
AP
Aviones en tierra, problemas bancarios y caída de Microsoft inquietan a algunos