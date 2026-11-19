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CIUDAD DE MÉXICO.- El Tren Maya entregó peores resultados durante las vacaciones de verano y el Mundial de Futbol.

El proyecto ferroviario insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador vendió boletos por 119 millones de pesos entre julio y septiembre, 18% menos que durante el mismo trimestre del año pasado, de acuerdo con sus informes financieros.

Al tiempo, sus costos y gastos de operación se dispararon 43% y alcanzaron mil 893 millones de pesos, es decir, 16 veces más que sus ingresos. Debido al desequilibrio, el gobierno federal planea inyectar 32 mil millones de pesos en transferencias, aportaciones y subsidios para el Tren Maya en 2026, así como otros 18 mil millones durante 2027.

El Tren Maya, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no muestra una trayectoria natural de consolidación y más bien parece que su déficit se amplía conforme crecen sus costos de mantenimiento y operación sin compensación de la demanda, dijo Juan Carlos Machorro, experto en infraestructura y socio del despacho Santamarina y Steta.

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"Este desastre pudo prevenirse, pues hay análisis que alertaron en su momento sobre la inviabilidad financiera del proyecto".