Se está reactivando inversión en restaurantes: Canirac

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Germán González, dijo que hacia 2022 se están reactivando proyectos de inversión en el sector, que hay acercamiento a los bancos y que la gente está con mayor apetito de riesgo porque tienen la perspectiva de que la situación está en mejoría después del fuerte golpe por la pandemia de Covid-19.

El presidente de Canirac dijo que el trimestre en curso ha sido el mejor del año y se mantiene una etapa de recuperación; no obstante, recordó que 20% de la industria desapareció a raíz de la pandemia.

"Hoy vemos una franca recuperación de los restaurantes. Hay algunos que todavía están afectados. Las zonas de oficinas, algunos lugares turísticos, algunos problemas de conectividad, pero sí vemos que de seguir la certeza sanitaria y las medidas que se aplicaron, aún con la alerta de la cuarta ola, difícilmente vamos a regresar a confinamientos y restricciones", explicó Germán González.

Hay confianza de no cerrar actividades por ómicron

Sobre la variante ómicron, el representante de los restauranteros comentó que hay confianza de no cerrar actividades económicas tal y como lo han expresado las autoridades federales y en la capital del país.

Ante este entorno, Santander y Canirac acordaron una alianza de cara a la recuperación del sector por medio de crédito en condiciones preferenciales, terminales punto de venta y otros productos bancarios que se espera impacten a más de 15 mil restaurantes asociados a Canirac.

De acuerdo con el director ejecutivo de Pymes de Santander México, Luis Ricardo Álvarez, se ofrecerán créditos de entre 3 a 3.5 millones de pesos, sin cobro de comisión de apertura y con tasas de interés por debajo del promedio actual que se tiene en el mercado.

De igual forma, se ofrecerán a restauranteros varios productos financieros con los cuales se puede ayudar a integrar su administración, seguros personalizados entre otros.