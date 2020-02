Secretaría de Economía suspende trámites tras sufrir hackeo

Este domingo se registró un ataque cibernético en la Secretaría de Energía, lo que dejó como resultado afectaciones en algunos servidores que administran los correos electrónicos y archivos. No existieron daños en la información sensible de la dependencia, aunque fueron suspendidos los trámites.

La dependencia informó que el 23 de febrero a las 10:30 horas, "se detectó un ataque cibernético en algunos servidores de la Secretaría de Economía. Cabe destacar que la información sensible de la Secretaría y de sus usuarios no se vio comprometida. Sin embargo, como medida de precaución, la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) solicitó a los proveedores el aislamiento de todas las redes y servidores".

Este es el segundo ataque cibernético que se conoce contra dependencias o instituciones del gobierno federal, ya que en noviembre de 2019 fue Pemex la que tuvo un hecho similar con serias afectaciones.

La dependencia federal aseguró que la capacidad operativa se restablecerá de forma segura, paulatina y controlada.

Además, informó que para garantizar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos y empresas que tienen trámites pendientes o que quieren ingresarlos, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos de realización de trámites en la Secretaría de Economía.

"Todos los plazos de los trámites que están en curso, tanto para los particulares como para la autoridad, quedan suspendidos hasta que se emita un acuerdo que reanude los mismos. Para cualquier trámite nuevo que se ingrese de forma física, el plazo queda igualmente suspendido", detalló la dependencia.