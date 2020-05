SHCP deberá informar cómo hizo estimación de ahorros en compras

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) determinó que la Secretaría de Hacienda (SHCP) debe buscar y entregar los documentos de los que se desprenda cómo se realizó la estimación de los ahorros por las compras consolidadas y la renegociación de contratos del Gobierno Federal, que sumaron más de 150 mil millones de pesos.

Además, deberá dar a conocer los montos de los contratos que presentaron ahorros en comparación con años previos y la información que lo compruebe.

Esto luego de que un particular solicitara la información, con base en las declaraciones de la titular de la Secretaría de la Función Pública en la conferencia matutina del Presidente de la República, del 18 de noviembre de 2019, donde anunció ahorros por más de 150 mil millones de pesos, derivados de compras consolidadas y la renegociación de contratos.

En respuesta la SHCP, a través de la Oficialía Mayor, manifestó que no se encontraba en posibilidades de proporcionar alguna expresión documental que atendiera el requerimiento, dado que las declaraciones de la titular de la Secretaría de la Función Pública aluden a esa misma dependencia.

Ante esto, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI; en alegatos, la Secretaría señaló que hizo una búsqueda de la información, pero no encontró documento alguno para dar respuesta al requerimiento.

En el análisis del caso, a cargo de la ponencia de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, se determinó que no puede validarse la inexistencia de lo solicitado, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Oficialía Mayor, es la encargada de llevar a cabo los procedimientos de compras consolidadas de bienes y servicios de la Administración Pública Federal, por lo que puede contar con la información.

La comisionada Ibarra Cadena señaló que "la relevancia de otorgar acceso a la información requerida estriba en la posibilidad de allegar de elementos a la ciudadanía para que conozca y analice la forma en que se calculan los ahorros alcanzados con la política de contratación consolidada que ha implementado la presente administración".

Agregó que conocer la forma en que se calculan tales ahorros permitirá a la sociedad tener certeza y claridad sobre la manera en que el Gobierno Federal ha logrado una reducción del gasto relacionado con las adquisiciones del sector público.