Slim elogia trabajo de Sheinbaum y anuncia inversiones por 5 mil mdd

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Carlos Slim Helú ofreció este martes su conferencia anual de prensa, uno de los encuentros empresariales más esperados del año en México, en el que comparte su visión sobre la economía, las oportunidades de inversión y los retos del país en medio de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Slim inició su conferencia anual con un repaso de la evolución económica de México durante las últimas décadas.

El empresario destacó los periodos de crecimiento registrados durante los gobiernos anteriores, aunque señaló que las devaluaciones afectaron parte de ese desempeño económico.

Pasó después a revisar la evolución de la producción petrolera mexicana y comparó el número de barriles diarios extraídos durante distintos sexenios, desde el auge petrolero de finales de los años setenta hasta los gobiernos más recientes, incluido el de Felipe Calderón.

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Reconoce a CSP por contener inflación y mejorar salarios

En su mensaje, Slim reconoció el esfuerzo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) para contener la inflación y señaló que mantener bajo control el precio de las gasolinas ha sido una gran medida por su impacto en el transporte y en los precios en general.

También destacó que la tasa de interés, ubicada en 6.5 por ciento y con tendencia a la baja, favorece la inversión al mantener una diferencia de alrededor de dos puntos frente a la inflación.

"Una de las cosas muy positivas es el esfuerzo que ha hecho la Presidenta Claudia Sheinbaum para cuidar la inflación. La forma más notable de frenarla es controlar los precios de la gasolina, porque tienen muchos efectos en el transporte y, por tanto, en la inflación", resaltó Slim.

"También es importante que la tasa de interés esté en 6.5 por ciento e incluso bajando, con lo que la tasa real frente a la inflación es de alrededor de dos por ciento. Esa tasa baja induce mucho a la inversión. Además, el financiamiento de los bancos apenas equivale al 35% del PIB, lo que es muy bajo", añadió.

Slim rechaza crisis en México, pero reconoce retos

Aseguró que la situación económica actual de México es mejor de lo que dicen algunas voces pesimistas y que el país no vive una crisis. No obstante, reconoció que persisten desafíos importantes para fortalecer el crecimiento y las finanzas públicas.

Entre ellos mencionó el alto endeudamiento y la caída en la producción de Pemex, que han limitado la capacidad financiera y operativa de la empresa estatal.

"Viendo las cosas en el presente, aunque algunos mantienen un tono pesimista y creen que estamos muy mal, no es así. El gran problema sigue siendo la deuda y la baja producción de Pemex", indicó.

Hay oportunidades de inversión en infraestructura: Slim

El empresario advirtió que el país enfrenta una fuerte demanda de infraestructura en todos los sectores y consideró que el país tiene una oportunidad importante para acelerar nuevas inversiones ante el entorno de menores tasas de interés.

"Se necesitan gasoductos, oleoductos, acueductos, plantas de tratamiento de agua, potabilización, generación eléctrica, eólica, geotérmica, etcétera, y tenemos una baja de interés que hacen muy atractivo entrar a estos proyectos", añadió.

Anuncia inversión de 5 mil millones de dólares en México

El empresario dijo que no le preocupa la baja de calificación realizada la semana pasada por la calificadora Moody´s, al considerar que se trata de una decisión irracional.

Consideró que el país tiene las condiciones para crecer por arriba de 1.5%, en un momento en que hay una buena relación entre empresarios y el gobierno.

Slim dijo que este año tendrá un plan más agresivo de inversión y este año destinará en el país unos 5 mil millones de dólares.

EU depende de México para fortalecer industria y campo

El magnate sostuvo que la economía de Estados Unidos (EU) depende en buena medida de México en sectores productivos, pues gran parte de su fuerza laboral está en servicios y enfrenta escasez de trabajadores en actividades industriales y agrícolas.

También añadió que la industria estadounidense tiene limitaciones en ramas estratégicas como la automotriz y la siderúrgica, por lo que consideró que la integración económica entre ambos países seguirá siendo importante.

"EU tiene gran necesidad de México, porque allá la gran mayoría está en servicios y no hay mano de obra en industria y en el campo; ellos más bien tienen una industria muy limitada, débil, como es el caso del automotriz y del acero", afirmó.