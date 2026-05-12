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SRE y Bancomext pactan estrategia para impulsar exportaciones mexicanas

El convenio contempla un programa 2026-2030 para atraer inversión extranjera, abrir mercados y apoyar la internacionalización

Por El Universal

Mayo 12, 2026 08:02 a.m.
A
SRE y Bancomext pactan estrategia para impulsar exportaciones mexicanas

El canciller Roberto Velasco sostuvo un encuentro con Roberto Lazzeri, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior y de Nacional Financiera, y propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como embajador de México en Estados Unidos.

En la reunión del lunes, Velasco y Lazzeri celebraron un convenio de colaboración para implementar la Estrategia para la Internacionalización Económica de México.

El acuerdo, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), establece la elaboración de un Programa de Trabajo Conjunto 2026-2030 para fortalecer las exportaciones y atraer inversión extranjera directa de calidad.

También apoyar la internacionalización de empresas mexicanas, en especial Mipymes, mediante la coordinación con las Representaciones de México en el Exterior, la identificación de mercados prioritarios, la capacitación en comercio exterior, el seguimiento de oportunidades de negocio y la promoción internacional, en alineación con el Plan México.

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Bancomext destacó el impulso de una estrategia para la internacionalización económica y fortalecer las exportaciones, atracción de inversión extranjera directa y apoyo a las empresas mexicanas del exterior.

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