Subirán 3.3% impuestos a tabaco, bebidas azucaradas y gasolina

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que los únicos productos que aumentarán en un 3.3% a partir de enero de 2021 serán el tabaco, los refrescos y los combustibles automotrices, como la gasolina Magna, Premium y el diésel.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que a pesar de esta alza, no hay un aumento en términos reales, sino que debido al ajuste inflacionario.

Recordó que las cuotas en pesos de tabacos labrados, bebidas saborizadas y combustibles automotrices se actualizan cada año con la inflación anual de noviembre, conforme lo establece la Ley del Impuestos Especial sobre Productos y Servicios, que en este caso es de 3.3%.

"Lo único que va aumentar son tabacos 3.3%, esto es inflación en términos reales no hay aumentos, es un ajuste a la inflación; bebidas azucaradas 3.3%, nada de que el refresco aumentó 10, 15, 20%, que no haya abusos y los combustibles, la Magna Premium y el diésel, 3.3% que es inflación. En términos reales no hay aumento.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario señaló que a pesar de este aumento de combustibles "hoy día la gasolina, y mañana y pasado y hacía adelante, están mas baratos que cuando llegamos al gobierno".

"En finanzas publicas también cerramos con buenos datos, la recaudación, a pesar de la pandemia ya es mayor en términos cuantitativos".

Señaló que en 2019, los ingresos del gobierno fueron de 4 billones 5 mil 57 millones de pesos y ahora estamos cerrando con 4 billones 87 mil 190 millones. Son 82 mil millones de pesos más que el año pasado.

El presidente López Obrador informó que en recaudación de impuestos, pasó de 3 billones 197millones a 3 billones 321 millones "en este caso son como 125 millones de pesos más".