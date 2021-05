T-MEC exige ajustes en materia laboral: CROC

Para organizaciones sindicales mexicanas los compromisos que adquirió nuestro país en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia laboral deben llevar a cambios para ajustarse a la ley como lo debe ser permitir a los trabajadores elegir libremente la representación sindical que quieran.

Para el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, "hay que acabar con los contratos de protección para que sean los trabajadores los que decidan qué comité ejecutivo quieren, cómo quieren su contrato colectivo de trabajo".

"La vida sindical cambió, lo que tuvimos en mucho tiempo de cómo se ejercía el sindicalismo, cambió totalmente. Hoy los trabajadores tienen la fuerza, el poder, los dirigentes somos sus representantes hasta que ellos quieran, pero ellos son los que mandan".

Durante el "Tercer Foro Laboral" que organizó el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), el Secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Pedro Haces Barba, dijo que hay cambios que deben hacerse tanto para cumplir leyes nacionales como para apegarse a los compromisos del T-MEC.

Al referirse a los recientes cambios como la reforma laboral añadió: "De nada sirve haber adoptado estas grandes reformas si no las respetamos todos, si seguimos con las viejas prácticas del pasado, no llegaremos a ningún buen fin".

Expuso que "con la entrada de la reforma laboral, y el T-MEC, México entró en una nueva era en garantías laborales y, que no les quede la menor duda que, para tener un éxito todos debemos sumarnos a esta nueva etapa. Ya no tiene caso resistirse y sobre todo, ya no hay tiempo, se encuentra la oportunidad histórica de ser parte del nacimiento de la región comercial más importante del mundo para las próximas décadas".

Por su parte, el presidente de Index, Luis Manuel Hernández González, afirmó que en el 2019 con la reforma laboral se cambiaron las reglas en dicha materia, algo que se ratificó en el T-MEC y hay que apegarse a las nuevas disposiciones.

Al término de la firma de los 10 compromisos laborales entre el Index y los representantes sindicales, el líder de los maquiladores afirmó: "Es fundamental reajustarse a los cambios en materia laboral, Antes solo se hablaba de paz laboral, pero ahora se trata de justicia laboral, elemento clave del T-MEC para trascender".