Tasa de informalidad regresa a niveles prepandemia: Cepal y OIT

La pandemia hizo evidente que la alta incidencia del empleo formal en la economía es una realidad estructural en Latinoamérica y a pesar de que se redujo en 2020, en 2021 se incrementó y hay países donde ya se observan niveles similares a lo visto antes de la pandemia, de acuerdo con la Cepal y la OIT.

Además de que por el incremento de precios de los productos, los aumentos moderados en los salarios mínimos en la región provocaron una caída del poder adquisitivo en los países.

En el reporte Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: Políticas de protección de la relación laboral y de subsidios a la contratación durante la pandemia de Covid-19, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidieron a los gobiernos apoyar la reinserción laboral de los más vulnerables, como mujeres y jóvenes.

Otro de los problemas que se registran en la región es que hay una caída del poder adquisitivo, lo que se tradujo en "una reducción en sus ingresos reales del orden del 6.6% entre el primer y el segundo trimestre de 2020 en Argentina y Costa Rica, del 5.4%en México y del 1% en Brasil".

"Es de esperar que, ante la necesidad de generar ingresos, la mayoría de los trabajadores informales regresen al mercado laboral, posiblemente bajo las mismas condiciones de informalidad que tenían antes de la pandemia. En este contexto, cabe prever que las tasas de informalidad vuelvan a aumentar en 2021", expusieron en el reporte.

Por ejemplo, "Brasil, Colombia, México y el Paraguay se encontraban en niveles similares a los registrados antes de la pandemia y la tasa de informalidad del Ecuador, el Perú y la República Dominicana ya no mostraba un incremento".

El problema de este tipo de trabajos es que no cuentan con ahorros para la jubilación, no hay seguridad social o acceso a servicios de salud, ni de protección social, vacaciones, licencias por paternidad o enfermedad.

"Se estima que el 56.4% de las mujeres y el 54.6% de los hombres en la región trabajan en condiciones de informalidad", esta situación los dejó muy expuestos durante la pandemia.

La Cepal y la OIT explicaron que será necesario que los gobiernos implementen reformas que permitan que los mercados laborales sean más resilientes, pero sobre todo favorecer el paso de la informalidad a la formalidad laboral.

"Durante 2021 la recuperación y creación de empleo ha sido parcial y más lenta que la reactivación en la actividad económica observada. Si bien se prevé que el año cerrará con un crecimiento económico del 5.9% para la región, este no será suficiente para recuperar el nivel del producto ni de empleo registrado en 2019", por lo que será el segundo año de "crisis sin precedentes" para los mercados laborales.

La Cepal y OIT explicaron que la tasa de participación laboral en el primer semestre del 2021 registró un aumento, pero aún está por debajo de los niveles de 2019, ya que está en 60%, 2.7 puntos porcentuales por debajo del mismo período de 2019, la tasa de desocupación también seguía por arriba de 2019.

Además de que aumentan las principales brechas de inserción laboral si se comparan hombres y mujeres, además de que la recuperación en el mercado laboral se observa más en auto-emprendedores que en trabajo asalariado.