Tema laboral, lado flaco de México en el T-MEC

El TLCAN está a unas horas de expirar y en su lugar llega un renovado acuerdo comercial bajo el nombre de T-MEC, que busca darle un nuevo aire e impulso a la relación de los tres socios norteamericanos.

Para México inicia un desafío fundamentalmente en materia laboral. De acuerdo con especialistas, es el punto en el que se observa una mayor debilidad para asumir los compromisos firmados en el tratado.

De entrada arranca la labor de vigilancia de los observadores estadounidenses a las más de 37 mil exportadoras mexicanas, las cuales deberán demostrar el total cumplimiento de los acuerdos asumidos.

Los cambios a la legislación mexicana obligan a que las empresas entreguen una copia del contrato colectivo a cada uno de los empleados, a dejar en total libertad la afiliación hacia un sindicato o a decidir no afiliarse, y a revisar integralmente los contratos colectivos de trabajo y someterlos a consulta abierta.

Si alguien ejerce violencia o hay amenazas cuando un trabajador quiere hacer valer un derecho laboral, se puede iniciar un panel de controversia contra la empresa de México donde ocurrió el incidente.

También se suman los compromisos para eliminar el trabajo forzoso y se prohíbe la importación de productos que sean resultado de actividades en las que se involucre este tipo de empleos; se pide abolir el trabajo infantil y dar protección laboral para niños menores, lo que considera tener guarderías en los lugares donde los jornaleros laboran, dijeron especialistas en comercio.

La falta de cumplimiento llevará a México a que se inicien paneles en su contra.

El representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, afirmó sobre el tema laboral: "Puedo asegurarle al Comité que cuando entre en vigencia [el T-MEC] tomaremos medidas temprano, y a menudo, cuando haya problemas".

A ponerse al corriente. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el subsecretario del ramo, Alfredo Domínguez, advirtieron que hay muchos temas en los que los exportadores deben ponerse al corriente para evitar quejas.

Alcalde comentó que "si no logramos esa conciencia de las nuevas reglas y los nuevos derechos y obligaciones de las relaciones laborales, se irán complicando los procedimientos frente a las autoridades".

Además, se deben "legitimar" los contratos colectivos antes del 2 de mayo de 2023, es decir, revisarlos integralmente y presentarlos a los trabajadores para que mediante la consulta se apruebe.

De ser recurrentes las violaciones en materia laboral, se iniciará un panel de controversia contra México siempre y cuando se afecte al comercio o la inversión, los cuales tomarán de 11 a 14 meses para bienes perecederos y de 13 a 16 meses para bienes no perecederos, de acuerdo con Iqom Inteligencia Comercial.

Las sanciones van desde el incremento en aranceles de manera proporcional al daño causado por la violación, o suspender las importaciones de productos.

El exjefe de la negociación técnica del T-MEC, Kenneth Smith, explicó que uno de los cambios que se hicieron con el protocolo modificatorio fue que ahora serán los acusados quienes deberán demostrar que no incurrieron en las prácticas que se les acusa, en lugar de que sea el denunciante quien lo haga.

El problema es que frente a elecciones en Estados Unidos, Donald Trump querrá congraciarse con los sindicatos, por lo que pueden presentarse quejas contra México.