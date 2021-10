Tras acuerdo con Pemex, S&P sube calificación de Braskem Idesa a 'B+'

La calificadora Standard and Poor's subió la calificación de Braskem Idesa a 'B+' desde 'B' con perspectiva estable, luego de las modificaciones en el contrato con Pemex para el suministro de etano.

De acuerdo con la calificadora, las modificaciones en el contrato disminuyen las inquietudes operativas y financieras anteriores de Braskem.

"La perspectiva estable refleja nuestra opinión de que el desempeño operativo y financiero de Braskem Idesa debe continuar mejorando a través de mayores ingresos y flujo operativo en los próximos 12 meses, gracias a la recuperación de los precios del polietileno, el volumen constante de producción en todas las plantas de la compañía y la finalización de las negociaciones con Pemex sobre su contrato de suministro de etano", dijo Standard and Poor´s.

La firma recordó que Braskem concluyó las negociaciones con Pemex y ambas partes firmaron una enmienda para modificar el contrato de suministro de etano, cuyos términos y condiciones, además de acordar un nuevo volumen de suministro de etano de 30 mil barriles por día, en comparación con los 66 mil anteriores, y menores daños y perjuicios, Braskem Idesa tiene el derecho de preferencia para adquirir todo el etano que Pemex tiene disponible y no ha consumido durante su proceso de producción hasta 2045.

"Además, Braskem Idesa y Pemex han firmado un nuevo acuerdo que incorpora el desarrollo de una terminal de importación de etano que podría comenzar a operar durante 2024. Si bien Braskem Idesa llegó a esta enmienda para modificar su contrato de suministro de etano y obtener el apoyo de Pemex y el gobierno mexicano para desarrollar la terminal de importación de etano, está pendiente la aprobación final del acuerdo por parte de los accionistas y acreedores de Braskem Idesa", añadió.

Para Standard and Poor´s, si bien la empresa concluyó con las negociaciones con Pemex y el precio de compra de los volúmenes de etano sigue las referencias de precios internacionales, lo que refleja la dinámica actual del mercado, esperamos que Braskem Idesa mantenga una sólida rentabilidad y continúe operando de manera ininterrumpida en los próximos años.

"Esto se debe principalmente a un suministro constante esperado de etano de parte de Pemex, de acuerdo con las capacidades actuales de suministro de este último", dijo.