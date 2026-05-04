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Tren Felipe Ángeles arranca con alta demanda; supera 206 mil pasajero

El ramal Lechería-AIFA cuenta con siete estaciones y accesos universales para personas con discapacidad

Por El Universal

Mayo 04, 2026 12:43 p.m.
A
Tren Felipe Ángeles arranca con alta demanda; supera 206 mil pasajero

El Tren Felipe Ángeles transportó 206 mil 515 pasajeros durante su primera semana de operación, en el ramal que va hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

La SICT señaló, a través de un comunicado, que el servicio se consolida como un proyecto clave para fortalecer la conectividad con el AIFA, tras su puesta en marcha.

El trayecto abarca 22.94 kilómetros y actualmente opera con 10 trenes de 100 metros, cada uno con capacidad para 719 pasajeros.

Sin embargo, se dio a conocer que en caso de incrementarse la demanda, se podrán acoplar dos trenes y trasladar a mil 400 pasajeros en un solo viaje.

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El ramal Lechería-AIFA consta de seis estaciones: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan, además de la terminal Clara Krause en el aeropuerto.

Las instalaciones cuentan con accesos universales y guías podotáctiles, para personas con discapacidad.

La terminal también dispone de seis escaleras eléctricas y tres andenes con capacidad para nueve trenes.

Este medio de transporte integra 294 cámaras de vigilancia y 448 bocinas para comunicación con usuarios en estaciones y recorridos.

El servicio utiliza el Sistema Europeo de Señalización y Control Automático (ERTMS), que regula la velocidad, la distancia entre trenes y los cambios de vía para mantener la seguridad en la operación.

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