UBS advierte reducción dramática de reservas mundiales de petróleo

ZURICH, Suiza, mayo 17 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Las reservas mundiales de petróleo se acercan a su nivel más bajo en 10 años, lo que amenaza con un nuevo repunte de los precios.

UBS alerta sobre reducción de reservas de petróleo

La advertencia proviene de la banca de inversión suiza UBS en su último informe, que indica que, a pesar de la menor demanda y las medidas gubernamentales como la liberación de reservas estratégicas, las reservas alcanzarán su nivel más bajo (7.600 millones de barriles) a fines de mayo.

Declaraciones de Exxon sobre bloqueo en estrecho de Ormuz

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, también declaró a CBS que, si el bloqueo del estrecho de Ormuz continuara, una vez que los inventarios alcanzaran sus niveles mínimos, existiría el riesgo de aumentos de precios y consecuencias negativas para la economía.