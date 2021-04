Último día para que las empresas declaren sus impuestos, recuerda el SAT

Hoy miércoles vence el plazo para que las empresas presenten ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del 2020. Las empresas o personas morales tienen hasta el 31 de marzo para rendir cuentas ante el fisco sobre los ingresos que obtuvieron el año pasado y los gastos a deducir para poder solicitar la devolución de impuestos.

El SAT hizo un llamado a las empresas para no dejar de cumplir con la declaración 2020. "Aún estás a tiempo", exhortó a las personas morales. Tienen que calcular y enterar el impuesto sobre la renta (ISR) del ejercicio del año pasado. Esta obligación está sustentada en la Ley del ISR para el 2021 en el artículo noveno en sus fracciones segunda, párrafo segundo; en el primer párrafo del artículo 67 y del 70 fracción cuarta; así como en los artículos 72, 76 y 196. También en lo que establece el Código Fiscal de la Federación (CFF) para el presente ejercicio en sus artículos 31 y 32, y en el artículo 41 de su reglamento.



Se complicó cumplir

Sin embargo muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas no podrán hacer frente a este compromiso, porque fueron las que resultaron más afectadas durante la pandemia. El especialista en temas empresariales y director de la consultoría Bios, Javier Zepeda, dijo que algunas empresas no tendrán ganancias que reportar por el impacto que sufrieron por el cierre de actividades durante la cuarentena en el 2020.

Otras tampoco podrán hacerlo por carecer de recursos en estos momentos para el pago de impuestos. Como ejemplo mencionó el caso de las unidades económicas establecidas en Jalisco, ya que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 75.8% de las empresas en esa entidad, presentaron reducciones en sus ventas por la pandemia, de éstas casi el 26% vio caer sus ventas hasta en un 25%.

Algunas tuvieron que dejar de contratar los servicios fiscales externos o despedir al contador de confianza como una medida de ajustarse el cinturón, lo que complicó la presentación de la declaración anual en tiempo y forma, señaló. Recordó que en esta ocasión los contribuyentes se encontraron con algunas complicaciones en la declaración prellenada para personas morales. La aplicación presentaba errores porque no reconocía las pérdidas fiscales de años anteriores pendientes de amortizar en el 2020 que se presentaron en la declaración anual del 2019. Una solución era presentar una declaración complementaria, lo que generaba repercusiones legales para los contribuyentes, refirió. Mencionó que el SAT corrigió esta falla hasta el 26 de marzo en la que no se podía especificar las pérdidas de años anteriores, es decir que lo hizo a menos de una semana de que venciera el plazo para cumplir con la declaración anual del 2020. "Esto generó un retraso, con la presentación de la declaración en tiempo y forma", afirmó. Con ello, muchas empresas presentaron su declaración sin especificar sus pérdidas fiscales, y en consecuencia, pagaron más impuestos a los debidos, dijo.