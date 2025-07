Ya opera tarjeta FinaBien en EU; paisanos pueden transferir sin arancel

Al destacar a Financiera para el Bienestar (FinaBien) "como la mejor alternativa para el envío de remesas", su titular, Rocío Mejía, informó que en Estados Unidos ya operan 30 mil tarjetas, además que anunció que bajan las comisiones a 2.99 dólares, ante los aranceles del 1% que entrarán a partir del 2026.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 18 de julio en Palacio Nacional, Mejía informó que la Tarjeta FinaBien ya puede solicitarse en los 52 consulados de México en Estados Unidos para el envío de remesas.

Ante el impuesto de 1%, la Mandataria federal comentó que no se cobrará si el envío es por transferencia electrónica.

Mejía explicó que a través de la aplicación de FinaBien pueden enviarse transferencias electrónicas inmediatas: "Pueden enviar hasta 2 mil 500 dólares al día, hasta 10 mil dólares al mes".

Invitó además a tener una tarjeta de FinaBien México y solicitarla en una de las mil 700 sucursales que hay en el país.

"Ya hay 30 mil tarjetas operando en Estados Unidos, más de 20 millones de dólares enviados. Quiere decir que ya opera, ya funciona, así que paisanos, paisanas, no dejen pasar el tiempo, vayan directamente por su tarjeta FinaBien", destacó.

"Lo mejor es tener su tarjeta FinaBien para no hacer su transferencia en efectivo", comentó la presidenta Claudia Sheinbaum.