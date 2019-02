“Roma” me partió el corazón: Alfonso Cuarón

El Universal

Alfonso Cuarón carga dos misterios en su corazón y se niega a revelarlos. El cineasta mexicano tiene 10 nominaciones al Oscar con su película “ROMA” pero él sabe que eso es lo de menos. “Los premios son circunstanciales”, dice.

Lo que realmente importa es que durante la filmación de la película hubo dos momentos en que Cuarón estuvo a punto de quebrarse. Es algo natural si se considera que la historia está basada en retazos de su infancia: el padre que abandona a la familia por una mujer más joven, los hermanos que no cesan de joderse mientras desayunan (el mayor menosprecia al menor mientras que ambos le dicen “gorda” a la hermana), y, sobre todo, la nana mixteca que, sigilosa, se convierte en pilar de la casa porque lo mismo se presta a jugar en los lavaderos de la azotea que a limpiar las cacas del perro en el patio (una secuencia que se repite varias veces y adquieren especial relevancia bajo la estética de Cuarón)

¿Acaso una de las escenas que quebró al cineasta es aquella en la que Sofía, la madre, regaña y golpea a uno de sus hijos cuando la descubre llorando en el teléfono por el abandono del marido?

Alfonso Cuarón evade la pregunta. “Sé que hay varias escenas que conmueven al espectador hasta el llanto. Pero esa experiencia desde la butaca es distinta a la mía, que fue detrás de la cámara. Como director yo tuve que acceder a las memorias a partir de mis propias reflexiones, de modo que lo que se ve en pantalla es una combinación de ambas cosas: recuerdo y reflexión. Mientras filmaba, necesitaba pensar acerca de los recuerdos. No es mi vida”.

La aclaración de que no se trata de una película biográfica tiene un matiz. Porque ciertamente la nana de la cinta, Cleo, representa a su nana verdadera, Libo. Y cuando uno de los hermanos utiliza la playera de futbol del Cruz Azul, no hay duda: ese niño es Carlos Cuarón, guionista de otra película de Alfonso (“Y tú mamá también”) y director de “Rudo y Cursi”.

Así que el cineasta ganador del Oscar por “Gravity” no puede negar que todos los caminos (desde que dirigió La Hora Marcada en México hasta que hizo Harry Potter en Hollywood) lo llevaron a Roma, la colonia en la que de niño iba al cine Las Américas a ver “Atrapados en el espacio”.

“Podemos decir que regresé al origen. Pero lo mismo sucede con todas las personas. Para mí, ‘ROMA’ fue una necesidad, yo tenía que exorcizar ese camino, recorrerlo fue una necesidad…”.

Sin embargo, tras una pausa, de nuevo aclara: “Pero ese no soy yo”. No es Cuarón pero sí su memoria. Sólo así se explica la montaña de rusa de emociones que vivió durante el rodaje: “Hubo momentos de mucho dolor que se traducían en escenas emotivas. En ese momento participé del dolor de los personajes y eso me partió el corazón un par de veces. Fue algo muy intuitivo, un proceso de varias variables porque incluso estuve muchas más veces cerca de la risa que del llanto”.

Varios críticos han descrito a ROMA como tu obra maestra… Yo agradezco los comentarios amables pero mi gran obra maestra no es “ROMA”, es la que película que sigue. Agradezco a quien la ha bautizado así pero no es mi opinión. El único juez es el tiempo.

¿Hacia dónde te llevará “ROMA” en el futuro?

No lo sé. Yo suelo ser poco prolífico así que tengo que esperar a ver qué sucede con los proyectos que tengo.

¿Cómo te cambiará la vida si ganas otra vez el Oscar?

Es que los Oscar son lo mismo que los comentarios amables e incluso es lo mismo que el asunto de los éxitos: son circunstanciales.

La película “Roma” inició en la mente del director mexicano a fines de 2015. Este domingo está en las puertas del Oscar.

2015. Octubre

Durante una fiesta del Festival Internacional de Cine de Morelia, con mezcal de por medio, Thierry Fremaux, delegado general de Cannes, le recomienda a Alfonso Cuarón volver a filmar en México. El director decide retomar una historia que tenía en mente desde hace años.

2016

Yalitza Aparicio, maestra de preescolar, asiste a un casting en Oaxaca. Queda entre las finalistas, pero teme viajar a la Ciudad de México porque, ya que la cinta se tiene en secreto, teme que sea un caso de trata de personas. Desconoce quién es Cuarón.

Octubre

“Roma” inicia rodaje en una casa de dos pisos en la colonia Narvarte, al sur de la capital mexicana. Nadie sabe que en su interior se reprodujo fielmente la casa que habitó Cuarón en su niñez. Para ello buscaron los muebles originales en cinco entidades.

Noviembre

El delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, encabeza un operativo que frena los trabajos de “Roma” en la colonia Tabacalera, aduciendo que no tenía los permisos. La producción reporta dos mujeres golpeadas, y el robo de celulares. Monreal se disculpa.

2017. Enero

Mil extras recrean el “Halconazo”, ocurrido en junio de 1971, cuando paramilitares disuelven una marcha de estudiantes. Se ocupa, durante dos días, la calzada México-Tacuba, donde originalmente ocurrieron los hechos.

Marzo

Tras casi seis meses de trabajo, donde se ocuparon colonias como Santa María la Ribera y la Roma, concluye el rodaje del filme. La cinta recibe 10 millones de pesos por parte del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Cuarón ofrece una conferencia de prensa.

2018. Abril

En el ojo de la controversia. Netflix decide cerrar toda posibilidad de estrenar “Roma” en Cannes, luego de que no acepta las nuevas reglas de competencia. Se obligaba a toda cinta a estrenar en salas comerciales antes que en plataformas digitales.

Septiembre

El mismo día que cumple años “Libo”, la nana real de Alfonso y en quien se inspira la historia de “Cleo”, el largometraje se alza con el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Es el lanzamiento mundial de la película.

Noviembre

Cien salas independientes exhiben “Roma”, luego de que las grandes cadenas como Cinépolis, se niegan a pasarla. Éstos defienden que entre un estreno comercial y online, debe haber separación de tres meses. En este caso sólo eran tres semanas.

2019. Enero

La cinta en blanco y negro, con sonido Dolby Atmos, que requiere más de 150 canales, gana el Globo de Oro a Dirección y Película en Lengua Extranjera. Es nominada a 10 premios Oscar, entre ellos Película, Actriz, Diseño de Producción y Sonido.