Suman 350 empresas multadas por incumplir disposiciones laborales

Suman 350 empresas multadas por incumplir disposiciones laborales

SLP

| Enero 23, 2026 01:25 p.m.
Anulan reglamento del Sistema de Cuidados en la capital
Rolando Morales

Anulan reglamento del Sistema de Cuidados en la capital

SLP

| Enero 23, 2026 12:19 p.m..

Lo anterior, en cumplimiento de una sentencia de amparo promovido por personas con discapacidad

Investigan si actos vandálicos son por encargo
Rolando Morales

Investigan si actos vandálicos son por encargo

SLP

| Enero 23, 2026 11:18 a.m..

Galindo Ceballos reveló detalles sobre las investigaciones en Alameda Juan Sarabia

Baja percepción de inseguridad en la capital

Baja percepción de inseguridad en la capital

SLP

| Enero 23, 2026 09:57 a.m.

Refuerzan estrategia contra robo a comercio en Soledad
Samuel Moreno

Refuerzan estrategia contra robo a comercio en Soledad

SLP

| Enero 23, 2026 12:29 p.m..

Fueron atribuidos a un mismo grupo delictivo que operaba en el municipio

Detectan al menos 100 comercios sin licencia en Soledad
Samuel Moreno

Detectan al menos 100 comercios sin licencia en Soledad

SLP

| Enero 23, 2026 02:07 p.m..

Avanza la regularización al inicio de este 2026

Fuga de aguas negras afecta a colonos de la Julián Carrillo
Rolando Morales

Fuga de aguas negras afecta a colonos de la Julián Carrillo

SLP

| Enero 23, 2026 01:15 p.m..

De acuerdo con testimonios, lleva al menos un año activa

Persisten hundimientos en obra de Colector Sanitario Saucito
Rolando Morales

Persisten hundimientos en obra de Colector Sanitario Saucito

SLP

| Enero 23, 2026 12:55 p.m..

Llaman a hacer una revisión integral del contrato de la empresa constructora

Justifica Rocha gasto en alimentos, gasolina y más en Congreso
Ana Paula Vázquez

Justifica Rocha gasto en alimentos, gasolina y más en Congreso

SLP

| Enero 23, 2026 12:52 p.m..

alimentos, vales de gasolina, contratación por honorarios y servicios externos

Se expande la costumbre dehacer testamento
Martín Rodríguez

Se expande la costumbre dehacer testamento

SLP

| Enero 23, 2026 03:00 a.m..

Todavía es necesario generar condiciones para la cultura del testamento, con independencia de que tan solo la campaña 20...

Miles parten en Caravana de la Fe rumbo a San Juan de los Lagos
Redacción

Miles parten en Caravana de la Fe rumbo a San Juan de los Lagos

SLP

| Enero 23, 2026 08:03 a.m.

La caminata inició desde Morales y avanzó por vialidades principales con apoyo de Policía Vial

Armas, principal causa de homicidio en SLP
Rubén Pacheco

Armas, principal causa de homicidio en SLP

SLP

| Enero 23, 2026 03:00 a.m.

Si bien el estado de San Luis Potosí registró un decremento de 51 por ciento en la investigación de homicidio doloso, ...

El alza en casas será de hasta 8.5%: Canadevi
Martín Rodríguez

El alza en casas será de hasta 8.5%: Canadevi

SLP

| Enero 23, 2026 03:00 a.m.

Obligación de garantizar disponibilidad de agua y servicios mermará la oferta

Reforma fiscal golpea también a aseguradoras
Martín Rodríguez

Reforma fiscal golpea también a aseguradoras

SLP

| Enero 23, 2026 03:00 a.m.

El costo de la cobertura aumentará más de lo previsto para este año

TEPJF ratifica a Aradillas al frente de Villa de Pozos
Ana Paula Vázquez

TEPJF ratifica a Aradillas al frente de Villa de Pozos

SLP

| Enero 23, 2026 03:00 a.m.

La designación del Concejo Municipal no es un tema electoral

"Cercan" al sarampión en el AIPA
Rubén Pacheco

"Cercan" al sarampión en el AIPA

SLP

| Enero 23, 2026 03:00 a.m.

El año pasado se confirmaron 10 personas contagiadas


MINUTO A MINUTO

