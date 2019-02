Trabajadores domésticos se reunirán en EU para apoyar a “Roma”

El Universal

Esta noche de domingo la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos (NDWA, por sus siglas en inglés), que lucha por la dignidad y equidad en EU, se reunirá para ver la ceremonia del Oscar y apoyar el filme “Roma” de Alfonso Cuarón.

La actriz y productora Olga Segura, así como Natalie Portman y Eva Longoria, serán algunas de las anfitrionas del encuentro a realizarse en Los Ángeles, al que también irá la sindicalista Dolores Huerta.

“Otorgaremos reconocimiento a algunas trabajadoras domésticas por su gran labor, son ellas las que cuidan los que más apreciamos en esta vida, y lastimosamente son invisibles en nuestra economía y sociedad”, señala Segura, embajadora de la Alianza desde el año pasado.

La NDWA tiene entre sus bases a Aijen Poo, quien lleva 20 años luchando por los trabajadores domésticos, llegando a desfilar con Alfonso Cuarón sobre la alfombra roja de los Globos de Oro.

Se estima que en EU hay dos millones de trabajadoras; el 70 % reciben menos de 13 dólares la hora y el 60% carece de seguro.

“La gran mayoría son inmigrantes y mujeres de color como yo. Están excluidas de las leyes de trabajo más comunes de este país”, señala Segura.

Su involucramiento en la lucha se dio desde antes de estrenarse la cinta protagonizada por Yalitza Aparicio.

Segura, actriz estelar en proyectos como Verónica y González, ha hecho carrera de productora en EU realizando La cena, con Richard Gere y Cellmates con Tom Sizemore.

Actualmente se encuentra en la posproducción de “Waiting for the barbarians”, protagonizada por Mark Rylance y Johnny Depp y “End of sentence”, con John Hawkes.