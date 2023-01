10 series y películas para superar el Blue Monday

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- El tercer lunes de cada enero se ha nombrado como "Blue Monday", pues según una teoría social este día ha sido determinado como el más triste del año. Las causas se asocian con el estado de ánimo bajo debido a la combinación de clima frío junto a dificultades económicas y la falta de motivación. Es llamado así porque en la cultura anglosajona blue es algo más que un color, que también se asocia a la tristeza y depresión.

Mañana será el Blue Monday del 2023 y para contrarrestarlo estas son algunas series y películas que pueden ser tu lugar feliz desde casa mientras lo superas:

"La boda de mi mejor amigo". Netflix

Jules hizo un juramento junto a su mejor amigo que cuando ambos cumplieran 28 años, si ambos no tenían pareja, se casarían. Tres semanas antes de que ella llegue soltera a esa edad, él le llama para invitarla a su boda, entonces ella hará todo para evitar que se case.

"Friends". HBO Max

Rachel, Phoebe, Ross, Chandler, Monica y Joey son seis amigos que viven en el mismo conjunto de apartamentos, compartiendo las experiencias de juventud en el Nueva York de los 90. Con experiencias divertidas y comunes, puede ser ideal para una tarde de risas.

"Un papá genial". Apple TV+, Prime Video y Claro video

Sonny Koufax (Adam Sandler) es un irresponsable neoyorkino que una mañana encuentra a un pequeño niño en su puerta, debe cuidarlo hasta que solucione la confusión sobre si es su padre o no, pero antes de que eso suceda ambos tendrán que aprender a lidiar con sus rebeldías.

"Si yo tuviera 30". Netflix

Jenna Rink es una adolescente inconforme con su posición social en la escuela, por lo que durante su cumpleaños número 13 hace un conjuro en el que desea tener 30. Al amanecer se ha convertido en una exitosa mujer de esa edad, pero poco a poco se dará cuenta de que para llegar ahí su pasado, como lo conocía, cambió abruptamente hiriendo a las personas que más amaba.

"Experta en bodas". Claro Video y Prime TV

Mary Foire (Jennifer Lopez) cree que nadie le puede enseñar nada sobre el amor, después de haberse convertido en la experta en bodas más codiciada de San Francisco, pero todo su mundo se tambalea cuando debido a un accidente se enamora de un pediatra, que tiempo después descubre que es su próximo cliente.

"Muy parecido al amor". Claro Video

Oliver y Emily se conocen en un avión, pero a pesar de la química evidente entre ambos parece que lo que tendrán no es más que una relación esporádica, hasta que de manera fortuita se encuentran durante seis años, en los que ambos van avanzando personal y profesionalmente hasta que poco a poco se convierten en amigos íntimos con la duda de si eso que sucede entre ellos es realmente una amistad o algo más como el amor.

"Shmigadoon". Apple TV+

Melissa y Josh emprenden un viaje para revivir su relación, pero al llegar a su destino se encuentran con una comunidad mágica donde todos se comportan como en un musical de los años 40. Para salir de ahí ambos tendrán que encontrar "el amor verdadero".

"En busca de la felicidad". Netflix

Si se trata de encontrar una historia esperanzadora ésta, protagonizada por Will Smith, es un gran ejemplo. Cuenta la historia de Chris Gardner, un hombre que, junto a su pequeño hijo, es expulsado de su departamento y sin ningún lugar a dónde ir comienza a improvisar durmiendo en un albergue e intentando vender unas máquinas mientras se postula a un puesto de negocios que le salvaría la vida.

"Malcolm, el de en medio". Disney+

Malcolm es el hermano de enmedio entre cuatro hijos en una familia de clase media baja estadounidense. Él tiene un coeficiente intelectual muy alto al igual que Dewey, su hermano menor, mientras que sus hermanos mayores son torpemente violentos. Su madre es una controladora y su padre un amoroso hombre con mucha gracia. Esta combinación hace que cada integrante contribuya con sus propias experiencias a historias muy divertidas.

"Modern Family". Star+

Todos los componentes de una familia contemporánea están en esta serie en la que participa Sofía Vergara, como la guapa mujer latina que se casa con un estadounidense que tiene dos hijos adultos, un gay, quien con su pareja deciden adoptar y una mujer que se casa con un chistoso hombre con quien tiene tres hijos: una adolescente, otra muy inteligente y un niño rebelde.